Най-малко 31 души загинаха при нападение срещу полицейски участък в Пакистан

Най-малко 31 души са загинали при бомбен атентат, придружен от стрелба, срещу полицейски участък в град Кохат, в Северозападен Пакистан, предаде Франс прес, като се позова на местните власти. Сред жертвите има 16 полицаи. Ранените са поне 100, като броят им расте, допълва агенцията.

Атаката е извършена, след като автомобил, натоварен с експлозиви, се е врязал в комплекса „Old Police Lines“. В него се помещават районното полицейско управление, Отделът за борба с тероризма и други полицейски звена.

След взрива въоръжени нападатели са проникнали в комплекса и е започнала престрелка със силите за сигурност. По последни данни на полицията операцията по неутрализирането на нападателите е продължила и след атентата.

Президентът на страната Асиф Али Зардари обвини за кръвопролитието ислямистка въоръжена групировка. След експлозията в пакистанската Северозападна гранична провинция (Хайбер Пахтунхва) е в ход спасително-издирвателна операция, обяви Билал Ахмед Файзи от спасителната служба.

Убити са четирима от нападателите, сред които снайперист и бомбен атентатор самоубиец, казаха за АФП властите. Никоя въоръжена групировка не е поела отговорност досега.

Пакистанският президент Асиф Али Зардари и премиерът Шехбаз Шариф осъдиха нападението и разпоредиха на компетентните органи да окажат необходимата помощ на пострадалите. Пакистанските власти заявиха, че борбата срещу тероризма ще продължи.

Нападението е извършено на фона на засилено напрежение в северозападната част на страната. Пакистанските власти обвиняват въоръжени групировки, действащи от територията на Афганистан, за увеличаването на нападенията в Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан. Афганистанските талибани отхвърлят тези обвинения.