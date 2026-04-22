BGONAIR Live Новини Днес | 10

Премиерът на Пакистан приветства удължаването на примирието между САЩ и Иран

Надявам се, че двете страни ще спазват прекратяването на огъня, заяви Шариф

22.04.2026 | 07:06 ч. Обновена: 22.04.2026 | 07:08 ч. 0
Снимка:БГНЕС/EPA

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп за това, че е приел молбата на страната му за удължаване на срока на действието на споразумението за прекратяване на огъня във войната между САЩ и Израел срещу Иран, за да могат текущите дипломатически усилия да продължат, предаде Ройтерс.

"Искрено се надявам, че и двете страни ще продължат да спазват прекратяването на огъня и ще успеят да сключат всеобхватно "мирно споразумение" по време на втория кръг от преговорите за трайно прекратяване на конфликта, насрочени в Исламабад", написа Шариф в публикация в Екс.

Тръмп по-рано обяви удължаване на срока на действието на споразумението за прекратяване на огъня, за да се даде повече време за преговори и докато Иран представи предложение.

премиерът Пакистан примирие САЩ Иран
