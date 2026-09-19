Рецептата Dnes: Кюфтенца по гръцка рецепта

Обичате ли кюфтенца? Споделяме една лесна рецепта за гръцки кюфтенца.

Съставки:

500 г мляно говеждо месо

1 глава лук – пасирана в кухненски блендер

1 скилидка чесън – пасирана

1 домат обелен и настърган

100 г фини галета

50 г зехтин екстра върджин

2–3 супени лъжици ситно нарязан пресен джоджен

1 ч.л. сух риган

сол и прясно смлян черен пипер на вкус

брашно за овалване

зехтин екстра върджин за пържене

Приготвяне:

В голяма купа смесете мляното месо, пасирания лук, чесъна, настъргания домат, галетата, зехтина, нарязания джоджен, ригана, солта и черния пипер.

Омесете добре с ръце, докато всички съставки се съчетаят напълно.

Покрийте купата и оставете каймата в хладилник за поне 30 минути, за да се поемат подправките.

Оформете малки кюфтенца с големината на орех.

Оваляйте леко всяко кюфте в брашно.

Загрейте зехтина в голям тиган на умерено силен огън.

Изпържете кюфтенцата на порции за 6-8 минути, като ги въртите често, докато придобият златист цвят от всички страни.

Прехвърлете ги върху чиния покрита с кухненска хартия, за да се отцеди излишната мазнина.

Сервирайте ги топли с дзадзики, любимите ви сосове, салата.

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