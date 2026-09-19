Рецептата Dnes: Кюфтенца по гръцка рецепта

Обичате ли кюфтенца? Споделяме една лесна рецепта за гръцки кюфтенца.
Съставки:
- 500 г мляно говеждо месо
- 1 глава лук – пасирана в кухненски блендер
- 1 скилидка чесън – пасирана
- 1 домат обелен и настърган
- 100 г фини галета
- 50 г зехтин екстра върджин
- 2–3 супени лъжици ситно нарязан пресен джоджен
- 1 ч.л. сух риган
- сол и прясно смлян черен пипер на вкус
- брашно за овалване
- зехтин екстра върджин за пържене
Приготвяне:
- В голяма купа смесете мляното месо, пасирания лук, чесъна, настъргания домат, галетата, зехтина, нарязания джоджен, ригана, солта и черния пипер.
- Омесете добре с ръце, докато всички съставки се съчетаят напълно.
- Покрийте купата и оставете каймата в хладилник за поне 30 минути, за да се поемат подправките.
- Оформете малки кюфтенца с големината на орех.
- Оваляйте леко всяко кюфте в брашно.
- Загрейте зехтина в голям тиган на умерено силен огън.
- Изпържете кюфтенцата на порции за 6-8 минути, като ги въртите често, докато придобият златист цвят от всички страни.
- Прехвърлете ги върху чиния покрита с кухненска хартия, за да се отцеди излишната мазнина.
- Сервирайте ги топли с дзадзики, любимите ви сосове, салата.
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