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Рецептата Dnes: Кюфтенца по гръцка рецепта

Много вкусни

19.09.2026 | 08:30 ч. 5
Снимка: istock

Снимка: istock

Обичате ли кюфтенца? Споделяме една лесна рецепта за гръцки кюфтенца.

Съставки:

  • 500 г мляно говеждо месо
  • 1 глава лук – пасирана в кухненски блендер
  • 1 скилидка чесън – пасирана 
  • 1 домат обелен и настърган
  • 100 г фини галета
  • 50 г зехтин екстра върджин
  • 2–3 супени лъжици ситно нарязан пресен джоджен 
  • 1 ч.л. сух риган
  • сол и прясно смлян черен пипер на вкус
  • брашно за овалване 
  • зехтин екстра върджин за пържене

Приготвяне:

  • В голяма купа смесете мляното месо, пасирания лук, чесъна, настъргания домат, галетата, зехтина, нарязания джоджен, ригана, солта и черния пипер.
  • Омесете добре с ръце, докато всички съставки се съчетаят напълно.
  • Покрийте купата и оставете каймата в хладилник за поне 30 минути, за да се поемат подправките.
  • Оформете малки кюфтенца с големината на орех.
  • Оваляйте леко всяко кюфте в брашно.
  • Загрейте зехтина в голям тиган на умерено силен огън.
  • Изпържете кюфтенцата на порции за 6-8 минути, като ги въртите често, докато придобият златист цвят от всички страни.
  • Прехвърлете ги върху чиния  покрита с кухненска хартия, за да се отцеди излишната мазнина.
  • Сервирайте ги топли с дзадзики, любимите ви сосове, салата. 

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Тагове:

рецепти кулинария кюфтета Гърция
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