Октоберфест започна, цените на бирата са рекордно високи (СНИМКИ)

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Цената на литър бира на тазгодишното издание на "Октоберфест" се е увеличила петкратно от 1985 г. насам, изпреварвайки значително общата инфлация в Германия, сочи анализ на главния икономист на UniCredit за страната, цитиран от Deutsche Welle.

Тази година "Мас“ (Mass) - традиционната порция от един литър бира на фестивала ще струва средно 15,61 евро. През 1985 г. цената ѝ е била около 6,25 германски марки, което се равнява на 3,20 евро при преизчисляване по фиксирания валутен курс.

Данните са анализирани от икономиста на UniCredit Андреас Рийс преди откриването на най-големия фестивал на бирата в света, което предстои в събота.

Според Рийс, който се позовава на информация от статистическата служба на Мюнхен, цените на бирата на "Октоберфест“ са нараснали с около 400% от 1985 г. насам.

За сравнение, потребителските цени в Германия са се повишили с около 120% за същия период.

Какво определя цената?

Тази година увеличение е значително по-умерено. Средната цена на литровата халба е нараснала с 2,4% спрямо миналата година - под очаквания общ темп на инфлация в Германия, който е близо 3%.

"Цените на бирата на Октоберфест зависят от специфична комбинация от фактори: реколтата, цените на енергията, заплатите, разходите за шатрите, сигурността и готовността на милионите посетители да харчат щедро“, заяви Рийс.

Въпреки тенденцията към рязко покачване на цените, тазгодишното увеличение за литровата халба е 2,4% – най-слабият ръст от две десетилетия насам.

Рийс обясни, че цените на суровините също може да оказват влияние, тъй като хмелът е поевтинял, а цените на пивоварния ечемик са се стабилизирали.

Фестивалът привлича милиони

Октоберфест е най-големият народен фестивал в света. Както местните жители, така и туристите носят традиционните баварски кожени панталони ("lederhosen“) и рокли тип "дирндл“ на фестивалната площадка.

Историята на фестивала датира от 1810 г., а събитието се провежда на "Вийзн“ (Wiesn, съкращение на местния диалект за "Терезиенвизе“ (Theresienwiese), панаирната площ в Мюнхен, наречена в чест на престолонаследницата Тереза ​​фон Сакс-Хилдбургхаузен.

В събота Мюнхен отбеляза 191-вото издание на Октоберфест, като се очакват между 6 и 7 милиона посетители.

Празненството започва, когато кметът на града отваря първото буре по време на церемония, с която официално се дава началото на фестивала.