Маджаров с International Food Standard за месните продукти

Има одити, които компаниите правят, защото законът ги задължава. И такива, които правиш само ако наистина вярваш, че си струва. Димитър Маджаров избира втория път. Вече 14 години подред.

Последната проверка на Bureau Veritas е категорична: месните продукти на компанията покриват над 97% от изискванията на осмата, най-новата версия на International Food Standard (IFS) и получават най-високата възможна оценка.

Стандарт, който никой не може да ти наложи

IFS е доброволен международен стандарт за качество и безопасност на храните – един от най-строгите, които съществуват. Никой регулатор не може да принуди производител да го въведе. Именно затова фактът, че Маджаров прилага IFS в производството си от 2011 г. и подновява сертификата всяка година, казва нещо конкретно за приоритетите на компанията.

IFS не заменя задължителните Добри производствени практики (GMP) и HACCP. Той тръгва от тях и вдига летвата още по-нагоре, доброволно.

Какво всъщност гледат одиторите

Проверката на Bureau Veritas минава през целия път на продукта, а не през един етап от производството:

произхода и качеството на суровините

условията на труд в предприятието

хигиената на персонала и на производствените помещения

опаковането и мерките срещу замърсяване

системите за качество и безопасност, включително при доставчиците

точното спазване на рецептите

съхранението, транспорта и проследимостта до магазина.

Одиторите оценяват и нещо по-трудно измеримо – доколко ръководството реално стои зад политиката по качество и как обучава екипите. Именно тази комбинация прави Higher level толкова труден за постигане.

Целият асортимент, без изключение

Сертификатът обхваща целия асортимент месни продукти на Димитър Маджаров: нарязаните слайс колбаси и деликатеси, сурово-сушените, варено-пушените и печени продукти, трайните и полутрайните колбаси, каймата и месните заготовки, както и сезонните продукти. Последният сертификат от Bureau Veritas е валиден до август 2027 г.

Защо това има значение, когато пазаруваш

За потребителя цифрите зад сертификата се превеждат в нещо съвсем конкретно: независима външна компания е проверила всяка стъпка – от суровината до рафта – и е потвърдила, че отговаря на изключително високи изисквания. Над 97% покритие не е формалност. То показва, че компанията системно надхвърля минимума, а не го изпълнява проформа.

Стриктното спазване на рецептите и редовните обучения на екипите означават едно и също нещо всеки път, когато купувате продукт на Маджаров – предвидим вкус, предвидима текстура, минимален риск от замърсяване и напълно проследим път от производството до дома ви.

И най-важното – Маджаров не го прави, защото трябва. Прави го, защото сам е решил, че това е начинът да гарантира качество. Вече повече от едно десетилетие, всяка година наново.