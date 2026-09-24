Почина Марина Влади, съпругата на Владимир Висоцки

Марина Влади, френска актриса, писателка и певица, е починала на 88-годишна възраст, предават световните агенции, цитирани от БГНЕС.
Тя е издъхнала в дома си, заобиколена от близките си и своите животни, съобщиха децата ѝ. Те определиха живота ѝ като “дълъг, красив и пълноценен“.
Влади участва в повече от 80 филма. През 1963 г. получава наградата за най-добра актриса на кинофестивала в Кан за ролята си в “Съпружеското легло“. Работи и с режисьори като Орсън Уелс.
L'actrice, écrivaine et chanteuse Marina Vlady, prix d'interprétation au Festival de Cannes en 1963 pour "Le lit conjugal" et qui a tourné dans plus de 80 films, dont la "Princesse de Clèves", est décédée jeudi à 88 ans, a annoncé sa famille à l'AFP. https://t.co/CGAhQOgwGM— Agence France-Presse (@afpfr) September 24, 2026
Тя е дъщеря на оперния певец Владимир Поляков, който заминава за Франция през 1915 г.
Майка ѝ Милица, известна танцьорка, пристига в страната през 1917 г., бягайки от Болшевишката революция.
Марина Влади е известна и като съпруга на легендарния руски поет, певец и актьор Владимир Висоцки.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.