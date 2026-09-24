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Почина Марина Влади, съпругата на Владимир Висоцки

Френската актриса е участвала в повече от 80 филма

24.09.2026 | 20:43 ч. 4
Agence France-Presse, X

Agence France-Presse, X

Марина Влади, френска актриса, писателка и певица, е починала на 88-годишна възраст, предават световните агенции, цитирани от БГНЕС.

Тя е издъхнала в дома си, заобиколена от близките си и своите животни, съобщиха децата ѝ. Те определиха живота ѝ като “дълъг, красив и пълноценен“.

Влади участва в повече от 80 филма. През 1963 г. получава наградата за най-добра актриса на кинофестивала в Кан за ролята си в “Съпружеското легло“. Работи и с режисьори като Орсън Уелс.

Тя е дъщеря на оперния певец Владимир Поляков, който заминава за Франция през 1915 г. 

Майка ѝ Милица, известна танцьорка, пристига в страната през 1917 г., бягайки от Болшевишката революция.

Марина Влади е известна и като съпруга на легендарния руски поет, певец и актьор Владимир Висоцки.

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Тагове:

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