Град под обсада: Мечки всяват страх в Сибир след смъртоносни нападения

Серия от смъртоносни нападения на мечки предизвика тревога в Сибир, а местни власти вече описват ситуацията в някои населени места като истинска "обсада". Най-малко шестима души са загинали при атаки на мечки в Красноярския край, съобщава People. Сред последните жертви е 66-годишна жена, убита на 16 септември в отдалечено село в региона.

Същия ден още двама души - на 55 и 65 години - загинали, докато събирали горски плодове в тайгата в Иркутска област.

Общо поне 14 души са били убити от мечки в Русия от началото на 2026 г. Данните предизвикаха опасения за зачестяване на подобни инциденти, макар руското Министерство на природните ресурси да оспорва твърденията, че тази година има необичаен ръст.

Според ведомството средно между 20 и 30 души годишно загиват при нападения на мечки в страната.

"Градът на практика е обсаден"

Особено тревожна е ситуацията около малкия град Абаза в Хакасия.

На 23 септември заместник-ръководителят на региона Дмитрий Бученик заяви, че населеното място буквално е обградено от мечки.

"Беше тревожна нощ в Абаза. Градът в тайгата на практика е обсаден от мечки", каза той.

По думите му част от животните били прогонени, но три мечки били убити, като едната била с особено големи размери.

На фона на случващото се прокуратурата обвинява местните власти, че не са предприели достатъчно мерки за контрол върху популацията.

Според разследващите въпреки многобройните предупреждения не са били взети необходимите действия нито за регулиране на броя на хищниците, нито за предотвратяване на навлизането им в населени райони.

Властите разглеждат и възможност за наказателна отговорност заради предполагаема небрежност.

Мечките в Русия са станали повече от два пъти повече за три десетилетия

Макар Министерството на природните ресурси да отхвърля твърденията за необичаен скок на нападенията през 2026 г., броят на кафявите мечки в Русия се е увеличил значително през последните десетилетия.

По данни на ведомството през 1990 г. популацията им е била около 130 000, докато през 2026 г. вече достига близо 308 000.

Русия е преживявала и години с далеч повече инциденти - през 2014 г. например са регистрирани рекордните 166 нападения на мечки.

Настоящите случаи обаче отново поставят въпроса докъде стига естественото местообитание на дивите животни и откъде започва опасността за хората, когато хищниците все по-често се появяват край домовете им.