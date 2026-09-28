Нова експертиза по делото „Сияна“: Имало е шанс детето да бъде спасено

Нова комплексна автотехническа и медицинска експертиза по делото за катастрофата, при която загина Сияна, поставя въпроси за начина, по който на детето е била оказана спешна медицинска помощ. Баща ѝ Николай Попов заяви по Нова телевизия, че според заключенията е имало пропуски в реакцията след тежкия инцидент и макар шансът да е бил минимален, детето е можело да бъде спасено.

Експертизата е изготвяна повече от седем месеца и разглежда както медицинските действия след катастрофата, така и техническите обстоятелства около самия сблъсък.

"Моето дете никой не може да го върне. Моята цел е различна - тази система да се промени", заяви Попов.

По думите на бащата още при подаването на сигнала на телефон 112 състоянието на Сияна не е било определено като случай от най-високата степен на спешност.

"Не е бил класифициран като А1 - силно животозастрашаващ", заяви той.

Според Попов това се е отразило и на времето за пристигане на линейката. Той твърди, че са били изгубени между 20 и 30 минути. „Може би половин час детето ми е умирало, като кръвта му е изтичала на пътя“, каза бащата.

По думите му, преди пристигането на спешния екип, на мястото случайно спрял лекар, който се опитал да окаже първа помощ. Попов му благодари публично за действията. И заяви, че един от конкретните въпроси към медицинските експерти е бил дали при различна реакция животът на Сияна е можел да бъде спасен. „Да, казват, че е имало шанс, макар и минимален, да бъде спасена“, посочи той.

Според разказа му Сияна не е била интубирана, не ѝ е била прелята кръв и раните ѝ не са били обработени по начина, който според него е бил необходим при тежка кръвозагуба. „Най-просто казано, не е прелята кръв на детето“, заяви Попов.

Той определи транспортирането на дъщеря си до болницата като недостатъчно от медицинска гледна точка. „Това е едно такси, което е взело детето ми и го е закарало в болница“, каза бащата.

Според него при правилна първоначална оценка е можело да бъде разгледана и възможността за използване на медицински хеликоптер и транспортиране до специализирано лечебно заведение в София. Попов направи сравнение с медицинската помощ, оказана на дядото на Сияна - Георги, който също пострада при катастрофата. По думите му втората линейка е била чакана между 40 минути и час, но екипът ѝ е предприел необходимите действия и така е помогнал за спасяването на живота му. Според него разликата между реакцията на двата екипа показва, че проблемът не се свежда единствено до оборудването. „За мен линейката е оборудвана, но не са си свършили работата вътре“, заяви той.

Бащата на Сияна постави и друг въпрос - как близките на загинали при тежки инциденти получават информация за случилото се. Той разказа, че не е бил официално уведомен за смъртта на дъщеря си и е научил чрез свои контакти. По думите му е необходим ясен ред, по който семействата да бъдат своевременно уведомявани при подобни трагедии.

Николай Попов заяви, че техническата част от комплексната експертиза също съдържа важни заключения, които предстои да бъдат разгледани в съдебната зала на 17 ноември.

„Категорично“ - така той отговори на въпроса дали новата експертиза подкрепя досегашните му твърдения за механизма на катастрофата.

Според Попов заключението засяга мястото на удара, скоростта на превозните средства и действията на водача непосредствено преди сблъсъка. Той твърди, че е имало опит фактическата обстановка около катастрофата да бъде представена по различен начин чрез предходна експертиза. По тези негови твърдения е подаден сигнал.

Бащата на Сияна отново постави и въпроса за работата и контрола върху вещите лица в съдебната система. „Съдиите нямат специални технически знания и взимат своите решения по това, което им предоставят така наречените експерти“, заяви той.

Попов настоява за законодателни промени, които да въведат по-ясни правила и отговорност за вещите лица. Според него забавянето при изготвянето на експертизите може значително да удължи съдебните производства. „Съдебната реформа не започва и не свършва с главния прокурор. Трябва да се мине през вещите лица“, каза той.

След новите медицински заключения Попов очаква компетентните институции да преценят дали има основания за отделно производство във връзка с действията на спешната помощ.