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Джанлоренцо Бленджини изведе Нумия Веро Волей до трофей

Волейболистките спечелиха приятелски турнир

28.09.2026 | 08:23 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Воденият от треньора Джанлоренцо Бленджини отбор на Нумия Веро Волей Милано спечели първи трофей през сезона. На финала в приятелския турнир за Купа Курмайор волейболистките на Веро Волей се наложиха с 3:1 (25:17, 15:25, 25:23, 25:23) срещу Имоко Конеляно.

На полуфиналите тимът, начело на който е селекционерът на българския национален отбор за мъже, надигра с 3:0 (25:20, 27:25, 25:19) Савино дел Бене Скандичи. Това бяха първи неофициални двубои за италианския специалист начело на Веро Волей. 

Най-резултатна за победителките в решителния мач в неделя беше Паола Егону с 30 точки.

Нумия Веро Волей започва участието си в шампионата на Италия с двубой у дома срещу Адзура Волей Флоренция на 3 октомври.
(БТА)

 

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Тагове:

Джанлоренцо Бленджини Нумия Веро Волей
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