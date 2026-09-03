Сачева сезира Съвета на Европа за случая "Ива Михайлова"

Българският депутат Деница Сачева се обърна към комисаря по правата на човека на Съвета на Европа Майкъл О'Флахърти с призив за намеса по хуманитарния случай на Ива Михайлова.

Сачева, която е и член на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, призовава комисаря да го разследва възможно най-скоро и да настоява властите в Северна Македония да преразгледат отказа си тя да получи необходимото медицинско лечение в чужбина.

Михайлова получи сериозни увреждания на гръбначния стълб след тежък пътен инцидент. По данни на нейни близки и експерти необходимото лечение не може да бъде проведено в Република Северна Македония. Въпреки това две съдебни инстанции в страната не са разрешили на 23-годишната жена да напусне страната, за да продължи лечението си в България.