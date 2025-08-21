Нови перспективи за дома при достъпни условия от Fibank

Fibank (Първа инвестиционна банка) предлага на своите клиенти продукт без аналог на българския банков пазар за ремонт или текущи нужди – потребителски кредит „Дом +“.

Кредитът е със срок от 15 години и без изискване за обезпечение, като осигурява допълнителни средства за клиентите с активен ипотечен кредит от ПИБ.

„Дом +“ се отпуска в размер до 100 000 лева или тяхната равностойност в евро, а кандидатстването за кредита, подписването на договора и усвояването могат да се извършват и изцяло онлайн. За искания, подадени през сайта или приложението на банката My Fibank, както и на кратък номер *2265, не се дължи такса.

Новият потребителски кредит от Fibank е естествено допълнение към ипотечните кредити на Първа инвестиционна банка, които са с гъвкави условия. С ипотечния кредит „Право на избор“ клиентите нямат ограничение в размера на кредита и могат да финансират до 85% от пазарната стойност на бъдещото си жилище. Няма такси за кандидатстване и правно становище, а одобрението на база доход, е в рамките на 1 работен ден.

Допълнителни предимства са:

• възможност за ползване на средства в режим на овърдрафт от 1 до 5 години;

• предварително одобрен лимит за овърдрафт и кредитна карта;

• максимална възраст на кредитополучателя към падежа на кредит - 75 г.

Първа инвестиционна банка допуска и покупката на имот със степен на завършеност „груб строеж“, при определени от банката изисквания.