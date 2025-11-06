Димитър Белелиев: Бюджет 2026 не стимулира бизнеса в България

Бизнесът отказа да участва в свиканото в последния момент заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество в сряда, на който трябваше да се обсъжда проекта за Бюджет 2026 г. Това е форма на призив към изпълнителната власт да си изпълнява функцията и да разговаря и с частния сектор, вместо да предлага бюджет "в последната минута, без никакво обсъждане". Това коментира д-р инж. Димитър Белелиев, ръководител на компания за фотоволтаични системи, в предаването "Бизнес старт" с водеща Роселина Петкова.

Разходите в проектобюджета като че ли са повече от приходите, а второто предизвикателство е, че се вдигат данъци, което ще доведе до намаляване на бизнеса в България, каза Белелиев.

"Първо, се иска да се вдигне данък "дивидент", което ще удари директно малкия бизнес, ще удари българските публични компании, и като цяло ще се отрази много негативно на средата. Второто нещо, което се иска да се направи, е да се вдигне пенсионната ставка с 2%. По нашите бегли проверки ще станем с по-висок процент отколкото плащат в Германия. А пенсиите далеч не са като в Германия. И най-лошото нещо е, че тези пенсии всъщност се плащат на солидарен принцип. Това не е Фонд "Пенсия", а "такса пенсия".

Увеличаването на данък "дивидент" може да доведе допълнително около 100 млн. евро в бюджета, което няма да е особено перо на фона на бюджет от 50 млрд. Но вредите ще са много по-големи, каза Белелиев.

Раздута администрация и тромави държавни фирми

Увеличаването на осигуровки допълнително ще нанесе щети по конкурентоспособността на българския бизнес, който все още успява да привлича с идеята за по-ниски данъци, каза Белелиев. Голям проблем са и огромният брой заети в администрацията, които не плащат тези осигуровки, а към тях трябва да се прибавят и заетите в държавните фирми, които са сред най-големите работодатели.

"Всъщност освен държавните служители, имаме доста голям прикрит брой хора на държавна служба, които работят неефективно, които всъщност изземват финансов ресурс от тези, които работят и изкарват пари, за да има пенсии, за да има социални услуги и така натък."

От Българска асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) искат отдавна да започнат диалог с държавата, на който да представят добри примери в тази сфера от съседни държави, каза Белелиев.

"В повечето държави от региона основни предприятия, които са естествени монополисти или са структуропределящи, в повечето случаи са комбинирана собственост. Държавата има процент, като защитава своите стратегически интереси, и участват частни компании, за да оптимизират ефективността на тези предприятия, да ги направят печеливши и да ги направят с някакви разумни разходи."

Вдигане на минималната работна заплата ще причини увеличаване на заплащанията по цялата верига, като така ще се влезе в спирала на увеличения, предупреди Белелиев. Няма логика да се правят такива автоматични увеличения без да има увеличение на производителността на труда.

"С административни мерки да се прави това повишение е обречено на провал, тъй като в един момент се оказва, че производителността на труда далеч не може да догони минималната работна заплата."

Държавата трябва да стимулира българския бизнес, тъй като това директно ще увеличи приходите от данъци, коментира Белелиев и добави, че се случва обратното.

"БАСЕЛ сме най-големият секторен износител в България - 12% от всичкия износ е наш. В същото време се получава така, че от всички търгове, които се правят с обществени средства, с европейски пари, 65% беше по нашите данни, които ние сме направили от открити източници, всъщност са от трети страни - Турция и Китай. И се получава така, че българската продукция работи добре и е възприета извън България, а всъщност в България ние нашите пари и европейските пари ги даваме в Китай. Ето едно нещо, което би стимулирало бизнеса и би довело до директно увеличение на данъците, защото ако се разрастне нашия бизнес, оттам ще се разрастне и основата, върху която се плащат данъците."

Целия разговор може да гледате във видеото на Bloomberg TV Bulgaria