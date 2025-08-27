Как реколтата и търговските политики влияят на цените на кафето?

Цените на кафето по света се покачват непрекъснато, като последните седмици отбелязват особено рязък ръст както при Арабика, така и при Робуста на основните борси в Ню Йорк и Лондон.

"Определено Робустата е инициатор на покачването на кафето. Дефицитът на Робуста поради засиления интерес към по-евтиния сорт кафе, както и неблагоприятните климатични условия, основно във Виетнам, водят до недостиг в лицензираните складове на борсите, което покачва борсовата цена. Арабиката пък е в пика на събиране на реколтата в Бразилия, като там също продължава тенденцията на засушаване и новини за евентуални слани застрашават бъдещата реколта", коментира съоснователят на "Кафе асоциация България" Георги Гагов в студиото на "България сутрин".

На българския пазар тези колебания не остават незабелязани. Международните търговски политики като тарифите върху бразилския износ за САЩ създават допълнителна несигурност.

"Фермерите се въздържат в момента, въпреки ниската стойност на бразилския реал, да изнасят, защото не знаят какво ще се случи с тарифите. Всичко е предпоследно, което държи пазара в доста динамична среда – волатилност, рязко покачване и последващо успокояване", поясни Гагов пред Bulgaria ON AIR.

Глобално най-много се използва кафе от Бразилия, особено в еспресо-блендовете, тъй като неговият профил е лесно приемлив за масовия потребител – с ниска киселинност и характерен вкус на шоколад, какао и ядки.

"Понижаването на качеството на кафето тази година заради климатичните условия води до голям отпад на едрината при калибриране на зелените зърна и до недоразвити зърна, което намалява обема и може да доведе до дефекти. Практиката на повечето кафе-пекари е да поддържат ферми, с които работят, за да гарантират бъдещи години – само с доверени източници, за да се запази качественото кафе", каза още експертът.

Що се отнася до потребителите повечето масово консумирано кафе остава конвенционално – добро, но без строгите изисквания на специалното кафе. За да се отличи едно кафе като специално, то се оценява по физически, афективни и описателни критерии, а процесът е дълъг и внимателен. Повишаването на цените не превръща кафето в лукс – то остава достъпно, като по-скоро прави качествените продукти по-разпознаваеми и ценени, особено от тези, които вече са развили вкуса си.

