Amadeus и "България Еър" разширяват партньорството си в сферата на технологиите

"България Еър" затвърди дългосрочното си сътрудничество с Amadeus с разширяване на споразумението си за технологично партньорства и подписване на договор за пълно разпространение на съдържание. Паралелно с това, българският национален превозвач ще внедри нова дигитална платформа, разработена от технологичния гигант в травъл индустрията , което ще открие нови възможности пред авиокомпанията.

В рамките на споразумението си за технологично партньорство, „България Еър“ ще мигрира към Amadeus Reference Experience – модерна, адаптивна и конфигурируема платформа, предлагаща на пътниците широк набор от самообслужващи функционалности. Платформата позволява на пътниците да управляват своите резервации от край до край, да извършват онлайн регистрация (check-in) и да правят промени по резервацията си бързо и лесно от всяко устройство – смартфон, таблет или настолен компютър.

Сделката включва и две решения Enhanced Re-accommodation и Disruption Transfer (за по-добра обработка на пътникопотока - при закъснение и анулиране на полет). Двете системи работят съвместно, за да осигурят на авиокомпанията цялостно управление при непредвидени промени в трафика, като значително подобряват изживяването на пътуващите. Disruption Transfer позволява бързо и автоматизирано пренасочване, в случай на нередовни полети и проактивно предлага на пътниците алтернативни опции, докато Enhanced Re-accommodation дава възможност за пренасочване на пътници към полети, изпълнявани от същата или друга авиокомпания, както и за актуализиране на резервацията в системата Amadeus Altéa Reservation.

Чрез използването на аналитичните модули Travel Intelligence, като например Traffic Analytics и Schedule Analytics, „България Еър” може да взима по-информирани решения, базирани на пазарни данни и пътнически потоци. Това позволява по-ефективно планиране на маршрутите, оптимално използване на капацитета и по-персонализирани оферти запътниците. Туристическите агенции, свързани с Amadeus по целия свят, ще получат достъп до съдържанието от европейския превозвач, включително актуална информация за разписания, тарифи, налични места и съответната инвентаризация.

Бистра Маринкова, главен изпълнителен директор на „България Еър”, заяви: „Партньорството с Amadeus е важна стъпка в нашата дигитална еволюция. С новата платформа и интегрираните в нея инструменти за управление при непредвидени промени в трафика и пазарен анализ, можем не само да съдействаме на нашите пътници по-бързо, но и да им предложим значително по-гъвкаво, персонализирано и безпроблемно пътуване с по-висока удовлетвореност - от резервацията до пристигането в крайната дестинация."

Гуенел Монбоасе, старши вицепрезидент „Авиокомпании в Централна и Източна Европа” в Amadeus, добави: „С ускоряването на прехода към модерна търговия, Amadeus има удоволствието да разшири партньорството си с „България Еър”, което е отличен пример за това как иновативните технологии не само оптимизират оперативната дейност на авиокомпанията, но и издигат преживяването на пътниците на друго, по-високо ниво. С нашите решения даваме възможност на „България Еър” да предложи на своите клиенти още повече контрол, удобство и персонализация."