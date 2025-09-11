Лари Елисън детонира Илон Мъск като най-богатият човек в света

81-годишният софтуерен магнат Лари Елисън изпревари Илон Мъск и стана най-богатият човек в света, след като състоянието му се увеличи с над 100 милиарда долара в сряда.

Съоснователят и най-голям акционер на американската технологична компания Oracle открадна титлата, след като компанията му отчете огромен ръст в търсенето на облачни изчисления от компании, инвестиращи в генеративен изкуствен интелект.

Акциите на Oracle скочиха с 40% в сутрешната търговия в Ню Йорк в сряда, увеличавайки състоянието на Елисън с около 101 милиарда долара.

Печалбата повиши общото нетно състояние на Елисън до 393 милиарда долара, надминавайки състоянието от 385 милиарда долара на 54-годишния Мъск, главен изпълнителен директор на Tesla, според индекса на милиардерите на Bloomberg.

Увеличението демонстрира огромното богатство, което се създава за някои хора от бума на изкуствения интелект.

Елисън притежава 41% от Oracle, която е съосновател през 1977 г. Първичното публично предлагане на компанията се е състояло през 1986 г. с цена от 15 долара. Акциите се търгуваха с 97,59 долара, или 40,4%, нагоре до 339,17 долара около обяд в Ню Йорк.

Елисън е израснал в Чикаго, след като е бил осиновен от лелята и чичото на майка си, когато е бил бебе. Той напуска Университета на Илинойс и Университета на Чикаго, преди да се премести в Бъркли, Калифорния, за да работи като компютърен програмист за Ampex, където работи върху база данни, наречена Oracle, за ЦРУ.

По-късно, през 1977 г., той е съосновател на Oracle, базирана в Остин, Тексас, с двама приятели. Елисън се оттегля от поста главен изпълнителен директор на Oracle през 2014 г., поемайки длъжностите председател и главен технологичен директор.

Активите на Елисън включват и 1,4% дял в Tesla, според пълномощно на компанията от 2022 г. Делът му не е разкрит от юни 2022 г., когато той се оттегли от борда на директорите на Tesla.

Елисън има репутация на разточител. Той притежава тенис турнира в Индиън Уелс и остров Ланай, Хавай. През 2019 г. той също така стартира SailGP, шампионат, където отбори се състезават с 50-футови катамарани.

Миналата година се съобщава, че Елисън се е оженил за пети път за 33-годишната възпитаничка на Мичиганския университет Джолин Джу.

Децата на магната включват 42-годишния Дейвид Елисън, основател на филмовия и телевизионен продуцент Skydance Media, който миналия месец пое поста главен изпълнителен директор на Paramount, развлекателния конгломерат, след битка за поглъщане.