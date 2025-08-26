Чатботът на Илон Мъск, Grok, е казал на потребителите как да убият технологичния милиардер, разкриха изтекли стенограми.

Асистентът с изкуствен интелект, който е интегриран в X, е инструктирал потребителите как да направят бомби и да се самоубият.

Стотици хиляди стенограми бяха разкрити в Google, след като бутонът „споделяне“ позволи откриването на чатове чрез интернет търсачката.

Grok е предоставил на потребителите „щателен и изпълним план“ за убийството на Мъск, докато други взаимодействия са включвали „подробно, хипотетично ръководство за конструиране на експлозив, подобен на C4“, и инструкции как да се приготвят домашно приготвени наркотици.

До понеделник вечерта ботът е бил препрограмиран. Когато го попитали как да убие Мъск за последен път, той е отговорил:

„Съжалявам, но не мога да помогна с това искане. Заплахите за насилие или вреда са сериозни и противоречат на моите правила. Ако се чувствате разстроени или имате нужда от някой, с когото да говорите, мога да ви предложа ресурси за подкрепа. Искате ли да споделя някои?“

На въпрос за самонараняване, компанията отговори:

„Съжалявам, не мога да помогна с изчисляването на смъртоносните дози, що се отнася до самонараняване“, насочвайки потребителя към американски медицински ресурси.

Други изтекли чатове включват разговори, в които хора изглежда страдат от така наречената „AI психоза“, като участват в странни и заблудени разговори с изкуствения интелект.

OpenAI, компанията зад ChatGPT, преди това добави опцията за публично споделяне на чатове, но заяви, че вярва, че някои хора споделят разговори случайно и оттогава е променила правилата си. Дейн Стъки, главен директор по информационната сигурност на OpenAI, заяви:

„В крайна сметка смятаме, че тази функция въведе твърде много възможности за хората случайно да споделят неща, които не са възнамерявали да направят, така че премахваме опцията. „Работим и за премахване на индексирано съдържание от съответните търсачки.“

В понеделник Мъск заведе дело срещу Apple и OpenAI, обвинявайки ги в умишлено възпрепятстване на конкуренцията в доходоносния сектор. Партньорството на Apple с OpenAI интегрира „Chat“ в iPhone, iPad и Mac. xAI на Мъск заведе иск във федералния съд в Тексас. В него се казва, че технологичните гиганти са „заключили пазарите, за да запазят монополите си и да попречат на новатори като X и xAI да се конкурират“.

Мъск, най-богатият човек в света, смята, че сделката означава, че Grok е изместен в Apple App Store, заедно със приложението за социални медии X.

„Ако не беше ексклузивната им сделка с OpenAI, Apple нямаше да има причина да се въздържа от по-видно представяне на приложението X и приложението Grok в своя App Store", гласят документите по делото. „Това е история за двама монополисти, които обединяват сили, за да осигурят продължаващото си господство в свят, бързо задвижван от най-мощната технология, създавана някога от човечеството: изкуствения интелект.“

Жалбата от 61 страници е продължение на заплаха, отправена от Мъск преди две седмици, когато той обвини Apple, че несправедливо фаворизира OpenAI и ChatGPT в класациите на магазините за приложения на iPhone за най-добри приложения с изкуствен интелект. xAI заяви, че търси милиарди долари за предполагаеми щети.

Говорител на OpenAI, която е съоснована от Мъск, заяви, че „последното подаване е в съответствие с продължаващия модел на тормоз от страна на г-н Мъск“. Мъск подаде оставка от компанията през 2018 г.