От Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) подновиха призива си като измерител за политиката по доходите да бъде възприета така наречената заплата за издръжка, а не средната заплата за страната, съобщава БНР.

Според лидера на синдиката Пламен Димитров в противен случай има риск от постоянно повишаване на инфлацията.

"Определянето на заплатите със закон, обвързването им единствено и само към величина, която е аритметическа стойност, при това производна на заплатите, за които иде реч, е икономически несъстоятелно. Няма как всички да искаме да сме на средната заплата, независимо колко много сме прави да искаме това. Това е сигурна спирала на инфлация, няма как да не го признаем. Трябва да спре, но трябва да се замени с нещо друго, което не идва от заплатите, а идва от цените", коментира Димитров.

Според определение, въведено от Международната организация на труда, заплата за издръжка е нивото на заплащане, необходимо, за достоен стандарт на живот.

Методологията може да бъде лесно приложена от Националния статистически институт на база на данни от домакинските бюджети, смятат от КНСБ.