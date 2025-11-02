IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 0

Няма как всички да искаме да сме на средната заплата

Това е сигурна спирала на инфлация

02.11.2025 | 19:32 ч. 38
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

От Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) подновиха призива си като измерител за политиката по доходите да бъде възприета така наречената заплата за издръжка, а не средната заплата за страната, съобщава БНР.

Според лидера на синдиката Пламен Димитров в противен случай има риск от постоянно повишаване на инфлацията.

"Определянето на заплатите със закон, обвързването им единствено и само към величина, която е аритметическа стойност, при това производна на заплатите, за които иде реч, е икономически несъстоятелно. Няма как всички да искаме да сме на средната заплата, независимо колко много сме прави да искаме това. Това е сигурна спирала на инфлация, няма как да не го признаем. Трябва да спре, но трябва да се замени с нещо друго, което не идва от заплатите, а идва от цените", коментира Димитров.

Свързани статии

Според определение, въведено от Международната организация на труда, заплата за издръжка е нивото на заплащане, необходимо, за достоен стандарт на живот.

Методологията може да бъде лесно приложена от Националния статистически институт на база на данни от домакинските бюджети, смятат от КНСБ.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

КНСБ Пламен Димитров заплати икономика
Новини
Виж всички новини
Бизнес
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem