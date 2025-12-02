"Прада" финализира придобиването на "Версаче"

Сделката за купуването на "Версаче" от американската група "Капри холдингс" (Capri Holdings), част от която е "Прада", е финализирана след получаване на всички необходими регулаторни одобрения, съобщи "Прада". Миланската компания обяви през април придобиването на марката, основана от Джани Версаче, за 1,25 милиарда евро. Позицията на "Прада" в сектора беше отслабена след седем години в рамките на групата "Капри холдингс" (Capri Holdings ), към която принадлежат също "Майкъл Корс" ( Michael Kors), "Джими Чу" (Jimmy Choo).

Очаква се сливането на двете италиански луксозни марки да създаде гигант с оборот от над 6 милиарда евро, който да е по-добре позициониран и да се конкурира с гиганти като Ел Ве Ем Аш (LVMH) и „Керинг“ (Kering). Дарио Витале, бивш ръководител на успешната марка „Миу Миу“ (Miu Miu) на „Прада“ вече замени Донатела Версаче като креативен директор на миланската марка. Новият „Версаче“ от групата „Прада“ ще бъде оглавен от 37-годишния Лоренцо Бертели, син на президента Патрицио Бертели и дизайнерката Миуча Прада.

„Придобиването от „Версаче“ беше прекрасна възможност“, коментира главният изпълнителен директор на „Прада“ Андреа Гуера при посещение във фабрика за кожени изделия близо до Флоренция.

„Версаче“ е марката, която изобрети модата такава, каквато я познаваме днес, изобрети блясъка и доближи модата до по-популярната култура“, подчерта Гуера. Лоренцо Бертели заяви в подкаст на Блумбърг, че си е поставил за цел да „върне бизнеса на „Версаче“ до нивото, което подобна марка заслужава.

Основана през 1978 г. от дизайнера Джани Версаче и брат му Санто, „Версаче“ е икона на италианската мода с луксозни и чувствени колекции. Приходите на марката обаче се сринаха през финансовата 2024-2025 година до 821 милиона долара (-20,3 на сто) заради резкия спад в търсенето в луксозния сектор. „Прада“ обаче успя да устои на кризата, отбелязва „Фигаро“.