Heidelberg Materials Devnya JSC и ENEARTH LIMITED сключиха стратегическо партньорство за транспортиране и съхранение на CO₂ в България

Heidelberg Materials Devnya JSC и ENEARTH LIMITED, дъщерно дружество на групата Energean, подписаха стратегическо споразумение за съвместно изграждане на инфраструктура за транспортиране и трайно съхранение на въглероден диоксид (CO₂) в България. Това партньорство представлява значителна стъпка към развитието на решения за улавяне и съхранение на въглероден диоксид в Югоизточна Европа.

В рамките на споразумението EnEarth ще поеме ролята на оператор за съхранение в проекта Devnya CO₂, който предвижда изграждане на специализиран тръбопровод и наземно геоложко хранилище в региона на Варна. Инициативата е част от проекта ANRAV на Heidelberg Materials, който има за цел да се превърне в първата напълно интегрирана система за улавяне, използване и съхранение на въглероден диоксид в Източна Европа.

Проектът ANRAV предвижда улавянето на приблизително 800 000 тона CO₂ годишно от циментовия завод на Heidelberg Materials в Девня и транспортирането му за безопасно и трайно съхранение в непосредствена близост до завода. Подкрепен с финансиране от Европейския иновационен фонд, проектът подчертава ангажимента на двете компании към индустриалната декарбонизация и постигането на климатична неутралност.

С подписването на Term Sheet, Heidelberg Materials и EnEarth ще работят съвместно по техническото развитие, процесите за разрешителни и ангажиране на заинтересованите страни, за да придвижат проекта до окончателно инвестиционно решение (FID) и последваща търговска експлоатация.

Николас Ригас, ръководител на отдел „Съхранение на въглерод“ в EnEarth, коментира:

„Днес е ключов момент за EnEarth, тъй като разширяваме дейността си в България и засилваме ролята си в предоставянето на мащабни решения за декарбонизация на индустрии с трудни за намаляване емисии в Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие. Доверието на Heidelberg Materials в нашата експертиза, доказана чрез проекта за съхранение на CO₂ в Принос, е ясен знак за нашите способности. Заедно ще осигурим успешната реализация на проекта Devnya CO₂, създавайки стойност за околната среда, индустрията и местните общности“.

Михаил Полендаков, изпълнителен директор на Heidelberg Materials Девня, добави:

„С гордост приветстваме EnEarth като наш партньор за компонента „Транспорт и съхранение“ в проекта Devnya CO₂. Техният опит и успех с проекта CCS Принос в Гърция ще внесат ефективност и иновации в ANRAV CCUS. Това партньорство е важна стъпка към постигането на нашите цели за устойчивост и предоставянето на дългосрочни ползи за бизнеса, обществото и околната среда“.