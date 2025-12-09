IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 2

Fibank представи традиционния си благотворителен календар в подкрепа на художествената гимнастика

09.12.2025 | 15:57 ч. Обновена: 09.12.2025 | 15:58 ч.
Fibank представи традиционния си благотворителен календар в подкрепа на художествената гимнастика

За поредна година Fibank (Първа инвестиционна банка) представи своя благотворителен корпоративен календар за 2026 година, създаден в знак на признателност към таланта и постиженията на българските състезателки по художествена гимнастика.

Успехите на грациите ни на световната сцена вдъхновиха новото издание на календара, който продължава мисията да подкрепя младите таланти по пътя към бъдещи успехи. Всеки, желаещ да подкрепи БФХГ, може да се сдобие с календара срещу символичната сума от 10 лв. (5.11 евро) във всеки офис и клон на Fibank в цялата страна. Кампанията започва на 10 декември 2025 г., а събраните средства ще бъдат удвоени от Fibank и дарени на Българската федерация по художествена гимнастика.

Динамичните кадри, заснети от фотографа Петър Пешев, пресъздават естетиката, емоцията и финеса на гимнастичките. Дизайнът и финалната концепция са реализирани от екипа на рекламна агенция KIWI.

„За поредна година имаме удоволствието да представим един от най-красивите проекти, които Fibank реализира в партньорство с Българската федерация по художествена гимнастика - нашия благотворителен календар. За нас тази инициатива е много повече от традиция - тя е израз на признателност към едни от най-ярките посланици на България по света. С всяко издание на календара продължаваме да подкрепяме младите таланти в гимнастиката. Пожелавам им успех, защото те го заслужават“, коментира г-н Никола Бакалов, Главен изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на Fibank.

От страна на федерацията също изразяват признателност за подкрепата:

„За мен и за всички, които работим в областта на българската художествена гимнастика, е изключителна привилегия вече толкова години да бъдем партньори. Отново изпращаме една много, много успешна година, и ако нямаме такива партньори като вас, които да ни подпомагат, нашата дейност едва ли ще може да се развива толкова успешно. Огромно благодаря, г-н Бакалов“, споделя г-жа Илиана Раева, Председател на Българската федерация по художествена гимнастика.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Fibank
Новини
Виж всички новини
Бизнес
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem