Електрохолд, Евроинс и Dongfeng допринасят за празничното настроение в столицата

Коледен трамвай по линия 15 и светлинни инсталации на Моста на влюбените зареждат с настроение жителите и гостите на града

15.12.2025 | 13:12 ч. Обновена: 15.12.2025 | 14:54 ч.
Електрохолд, Евроинс и Dongfeng допринасят за празничното настроение в столицата

Една от водещите електроенергийни групи в България - Електрохолд, и един от големите български застрахователи - Евроинс, съвместно с Чайна Мотор Къмпани - вносител и дилър на Dongfeng, най-продаваната китайска марка автомобили в България, допринасят за празничния дух в навечерието на коледните и новогодишните празници.

Трите компании поставиха атрактивна коледна украса на емблематичния за столицата Мост на влюбените при НДК. По линия 15 в София се движи празничен трамвай. Мотрисата с логото на ENERGOTO обслужва маршрута между метростанция „Витоша“ и ж. к. „Бъкстон“.

Освен в София, енергийни съоръжения на Електрохолд в различни градове на Западна България отново са украсени с коледни светлини, превръщайки се в ярки акценти, които засилват празничната атмосфера.

Включването на Електрохолд, Евроинс и Dongfeng в коледната украса е израз на дългосрочната ангажираност на компаниите за подобряване на градската среда и допринася за доброто настроение на гражданите и гостите на населените места в навечерието на коледните и новогодишни празници.

ENERGOTO Електрохолд Евроинс Dongfeng Коледа
