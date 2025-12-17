България с все повече реални примери за работеща кръгова икономика

В условията на глобална дигитализация и засилен натиск върху природните ресурси български компании, университети и публични услуги все по-осезаемо прилагат интегрирани и устойчиви бизнес модели. Тази тенденция ясно се открои по време на специалния мултиплатформен проект на Bloomberg TV Bulgaria „Talk 25: Кръгова икономика“, който събра представители на академичната общност, бизнеса и публичния сектор около общата тема за ефективното управление на ресурси и дългосрочния икономически растеж.

Бизнесът и академичната общност търсят интердисциплинарни специалисти

В основата на устойчивата трансформация стои човешкият капитал. Пазарът на труда у нас все по-отчетливо търси специалисти с широка подготовка и интегрирани умения, подчертаха участниците в дискусията. Проф. д-р Миглена Темелкова, ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи, отбеляза, че „бизнесът търси все повече интердисциплинарно подготвени специалисти – не чисти икономисти, управленци или инженери, а кадри, които имат знания, умения и компетентности в различни научни области“.

Тази промяна вече намира отражение и в академичната среда. В университета се развиват специалности без аналог на Балканите, като „Алтернативни енергийни източници“, както и редица проекти, които комбинират социални, комуникационни и инженерни умения – включително разработки на приложения за сигнализиране при насилие. „Научните разработки, които излизат от практико-приложните университети като нашия, веднага биват внедрявани в икономическия или обществения оборот“, допълни проф. Темелкова, очертавайки пряката връзка между образование, иновации и реална икономическа стойност.

Дигитализацията като двигател на ефективността в публичния сектор

Подобен интегриран подход се наблюдава и в публичните услуги, където дигитализацията се утвърждава като ключов инструмент за повишаване на ефективността. Такъв пример е дейността на "Софийска вода" АД, част от "Веолия", която успява да намали загубите по водопреносната мрежа до около 37% благодарение на целенасочени инвестиции в мониторинг, анализ на данни и модерни технологични системи за управление на водния ресурс.

Според изпълнителния директор Васил Тренев компанията не само оптимизира разходите и загубите, но и активно тества приложения на изкуствен интелект в търговската и оперативната си дейност. „Дигитализацията позволява да събираме, анализираме и прилагаме наученото без пряка човешка намеса“, коментира той по време на специалното студио „Talk 25: Кръгова икономика“.

В този контекст Тренев очерта и по-широка визия за управлението на водните ресурси, подчертавайки, че „то не може да бъде дело само на един оператор – трябва участие на държавни органи, общини, граждани и бизнес“. Този подход отразява разбирането, че устойчивото управление на ресурсите е споделена отговорност и стратегически приоритет за цялото общество.

Приложения на кръговата икономика в търговията

Паралелно с образованието и публичния сектор, принципите на кръговата икономика намират все по-конкретни измерения и в частния бизнес. В търговията Kaufland България е сред компаниите, които демонстрират как устойчивите практики могат да бъдат мащабни и икономически ефективни. За последните две години и половина компанията отчита над 36 млн. събрани опаковки чрез системата за обратно приемане (Reverse Vending Machines), които са насочени към рециклиране вместо към сметищата. Това коментира инж. Валери Говедаров, мениджър „Устойчивост и кръгова икономика“ на Kaufland България.

Освен екологичния ефект, моделът има и пряко обществено измерение – близо 2 млн. лева са върнати към потребителите под формата на ековаучери и дарения, стана ясно по време на специалния проект на Bloomberg TV Bulgaria. В допълнение Kaufland България събира разделно биологични отпадъци, както и отпадъци от хартия, картон и пластмаси, които се преработват в компост или биогаз, допринасяйки за по-ефективното използване на ресурсите по цялата верига.

Биотехнологични решения: насекоми като устойчив източник

Друг важен елемент от екосистемата на кръговата икономика идва от биотехнологичния сектор. Българската компания Nasekomo разработва решения, базирани на използването на насекоми за производство на протеинови съставки и органични торове – подход, който предлага устойчив отговор на нарастващите нужди от протеин и едновременно с това допринася за подобряване на почвеното здраве.

По думите на Мария Александрова, ръководител „Устойчивост и ефективност“ в Nasekomo, процесът на биоконверсия позволява превръщането на биомаса, неизползваема за човешка консумация, в суровини с висока добавена стойност както за фуражната индустрия, така и за селското стопанство. Така отпадъкът се трансформира в ресурс, а производственият цикъл се затваря по устойчив начин.

Работещи решения за дългосрочен растеж

Обединените примери от образованието, публичния сектор и бизнеса показват, че кръговата икономика и интердисциплинарните умения не са просто теоретични концепции, а реално работещи решения. Те повишават ефективността, намаляват отпадъците и създават условия за устойчив икономически растеж. Навлизането на дигитализацията и изкуствения интелект, заедно с иновативните производствени модели, постепенно поставят България в посока на по-устойчива, конкурентна и адаптивна икономика.

Показателни в това отношение са двата на пръв поглед различни, но стратегически сходни примера – системите за обратно приемане на опаковки и биоконверсията чрез насекоми. Те демонстрират, че кръговата икономика може да бъде не само екологична, но и икономически жизнеспособна, когато е подкрепена от технологии, данни и дългосрочна визия.

