Инвестиционният продукт UNIQA LifeInvest постигна изненадващ успех на българския пазар

18.12.2025 | 12:16 ч.
Инвестиционният продукт UNIQA LifeInvest постигна изненадващ успех на българския пазар

Лимитираният застрахователен продукт с инвестиционен компонент „UNIQA LifeInvest“, който УНИКА пусна в продажба на 20 октомври 2025 г., отбеляза впечатляващ пазарен дебют. Първоначалната емисия от 1 млн. евро беше изкупена в рамките на само седем дни, а поради огромния интерес компанията удължи предлагането с още два транша. Всички налични количества бяха разпродадени в рамките на един месец – доказателство за нарастващия интерес на клиентите към диверсификация на спестяванията и дългосрочни инвестиционни решения, съчетаващи доходност и застрахователна защита. 

Стратегическо партньорство с Morgan Stanley 

"UNIQA LifeInvest" е разработен съвместно с глобалния финансов лидер Morgan Stanley & Co. International Plc. и е обвързан с EURO STOXX 50® – водещ индекс на най-големите и стабилни компании в еврозоната. По време на лимитирания период за продажба клиентите имаха възможност да придобият дялове от специално емитиран сертификат, достъпен единствено чрез структурирана инвестиционна застраховка на УНИКА. Сертификатът е регулиран от германското законодателство и не е директно достъпен за малки инвеститори, а е създаденспециално за УНИКА, което подчертава неговата ексклузивност. 

Доказана традиция в инвестиционните застраховки 

УНИКА има солидна репутация в предлагането на продукти, които комбинират защита и възможност за доходност. През 2023 г. структурираният продукт „UNIQA Hi Invest“ реализира доходност от 30.02%, а инвестиционната застраховка „UNIQA Four Shares I“ донесе доходност от 25.6%. Новият UNIQA LifeInvest предоставя възможност за генерирана доходност до 52% за целия шестгодишен период — атрактивно предложение за клиенти, които търсят сигурна, но печеливша алтернатива за средносрочно инвестиране. 

За УНИКА 

UNIQA Group е сред пазарните лидери  в Австрия и региона на Централна  и Източна Европа, обслужвайки  над 17 милиона клиенти в 14 държави  чрез мрежа от повече от 20 000 служители и партньори. Компанията  е втората по големина застрахователна  група в Австрия с пазарен  дял от около 21%. Регионът на  Югоизточна Европа, включващ България, е третата по големина структура  в групата и активно развива  модерни, дигитални и клиентски  ориентирани услуги. 

Какво предстои през 2026 г.? 

Предвид голямото търсене, УНИКА планира пускането в продажба на нов инвестиционен продукт още в началото на 2026 г. Периодът за продажба отново ще бъде лимитиран, а достъпът до продукта ексклузивно чрез УНИКА и нейните партньори. 

За да бъдат сред първите с достъп до предстоящите лимитирани инвестиционни продукти, клиентите биха могли да следят новините на официалния сайт на УНИКА и да се свържат с най-удобния за тях офис или с оторизиран партньор. УНИКА остава отдаденa на мисията си да предоставя надеждни, модерни и високодоходни финансови решения, които подкрепят увереното планиране на бъдещето. 

Успехът на инвестиционната застраховка UNIQA LifeInvest показа наставащ интерес към финансови инструменти и ръст във финансовата, но и застрахователна култура на българите. Склонността да реализират доходност именно чрез застраховка живот е показателна за сериозно развитие в управлението на личните финанси. Ето защо UNIQA LifeInvest е само началото на поредица от премиум инвестиционни предложения, които компанията планира за българския пазар. 

