IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 108

А1 ще обслужват клиенти с променено работно време около Коледа и Нова година

Вижте как ще работят магазините

22.12.2025 | 16:19 ч. Обновена: 22.12.2025 | 16:19 ч.
А1 ще обслужват клиенти с променено работно време около Коледа и Нова година

Магазините на А1 ще бъдат с празнично работно време в дните около Коледа и Нова година. Единствените почивни дни, в които всички търговски обекти в страната ще останат затворени, са 25 декември и 1 и 2 януари. В този период потребителите могат да се информират по технически въпроси за използваните от тях услуги в А1 Помощник и да получават съдействие от чатбота на компанията АВА, който отговаря писмено за секунди по над 250 теми. Клиентите на телекома ще могат да разчитат и на дигиталното приложение за самообслужване Моят А1.

Магазините на А1 в цялата страна са два типа според локацията си – в търговски центрове или в супермаркети „Кауфланд“ и такива извън търговски центрове. Планирани са известни различия в работното време на двата типа магазини през празничните дни.

Обектите, които се намират в търговски центрове или супермаркети „Кауфланд“, ще работят със стандартно работно време, с изключение на 24 и 31 декември, когато ще затворят в 17:00 часа. Те ще останат затворени на 25 декември и 1 и 2 януари.

За да гарантират удобството на клиентите си, част от магазините извън търговски обекти също ще работят в някои от дните около празниците от 10:00 до 17:00 часа (с изключение на 31 декември, когато ще бъдат отворени до 16:00 часа). Точна справка с работното време на всеки един магазин може да бъде открита онлайн на сайта на телекома.

Видео магазинът на А1 също ще работи с променено работно време през празничните дни. Той ще бъде затворен на 25 декември, 1 и 2 януари, а на 31 декември ще бъде на разположение от 10:00 до 15:00 часа за клиентите, които искат да се свържат с търговски консултант с видео връзка. Във всички останали дни магазинът ще работи със стандартно работно време.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Новини
Виж всички новини
Бизнес
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem