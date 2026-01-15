Kaufland е Top Employer за 8-а поредна година с рекорден резултат

Kaufland България е отличена за осма поредна година със сертификата Top Employer от престижния международен независим институт Top Employers Institute. Компанията не само затвърждава позицията си на един от водещите работодатели по отношение на управлението на хора в страната, но за 2026 г. постига нов собствен рекорд с максимален резултат от 100% в 13 водещи категории. Общият резултат на ритейлъра също е значително над средния за сертифицираните компании в световен, европейски, секторен и национален мащаб.

Резултатът на Kaufland е с близо 11% по-висок от средния за всички сертифицирани Top Employer компании в света, с над 8% по-висок от този в Европа, с близо 13% над средния за ритейл сектора в световен мащаб, както и с над 8% по-висок от средния резултат за всички сертифицирани като Top Employer компании в България. Данните категорично потвърждават устойчивото лидерство на Kaufland като работодател с последователен фокус върху хората.

Сертификацията се основава на задълбочен независим анализ на HR политиките и практиките на компанията в 20 ключови категории. Те обхващат цялостния жизнен цикъл на служителите - от стратегията и лидерството, през привличането и развитието на таланти, до ангажираността, благосъстоянието и устойчивостта.

Рекорден брой максимални резултати

През 2026 г. Kaufland България постига максималните 100% в 13 ключови категории, сред които: „Бизнес стратегия“, „Стратегия за развитие на хората“, „Дигитален HR“, „Работна среда“, „Работодателска марка“, „Привличане на таланти“, „Въвеждане в работния процес“ и „Обучение“. Резултатите във всички тях са значително над средните стойности на останалите сертифицирани компании, което е доказателство за системния подход на Kaufland към развитието на хората в компанията.

През 2026 г. ритейлърът отбелязва ръст с близо 6% спрямо предходната година и постига максимален резултат от 100% в категория „Обучение“. Тази отлична оценка е резултат от цялостната стратегия на компанията да инвестира в развитието на професионалните и лидерските умения на служителите от всички нива в организацията.

„Това отличие е за всички наши колеги, които избраха да растат заедно с Kaufland България. Резултатите ни за 2026 г. са ясен сигнал, че последователните ни усилия за надграждане на уменията, както и за създаване на реални възможности за кариерно израстване, дават устойчиви и измерими резултати. Гордеем се, че голяма част от нашите лидери са изградили и продължават професионалния си път Kaufland.“ – каза Анна Панчева, директор „Човешки ресурси“ в Kaufland България.

Сертификацията на Top Employers Institute се прилага в над 120 държави по света и се счита за един от най-обективните и задълбочени анализи на работодателските практики. За поредна година Kaufland България получава отличието както на национално, така и на европейско ниво, заедно с всички държави от групата Kaufland. По този начин компанията затвърждава позицията си сред ограничен кръг работодатели в Европа, които последователно прилагат устойчиви и високоефективни практики в управлението на хора.