Атомната електроцентрала "Аккую" в Турция ще заработи тази година

Ръководителят на държавната корпорация за ядрена енергия на Русия "Росатом" заяви, че се подготвя пускането на първата ядрена електроцентрала в Турция - "Аккую", пише Turkey Today.

В интервю за руската държавна телевизия Россия-24 генералният директор на "Росатом" Алексей Лихачов заяви, че компанията ще "направи всичко", за да въведе ядрената енергия в експлоатация в Турция в рамките на годината.

Той подчерта, че проектът "Аккую" е бил подложен на огромен натиск заради забавяния в доставките на оборудване от Siemens, замразяване на инвестиции на стойност 2 милиарда долара и смущения в платежните системи, които обаче Лихачов поясни, че не са попречили на строителството и подготовката.

Генералният директор добави, че твърдата подкрепа от руския президент Владимир Путин, както и решенията, взети от руското правителство и централната банка, са позволили проектът да продължи по план.