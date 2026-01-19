25 години доверие и идеи: Новият Mr. Bricolage отвори врати в XOPark София

Четвърт век след навлизането си на българския пазар, Mr. Bricolage отбеляза своята годишнина с отварянето на нов обект в XOPark София. Магазинът, разположен на бул. Ботевградско шосе 515, представлява най-голямото пространство на веригата у нас и е създаден като следваща стъпка в развитието на идеята за достъпни решения за дома, градината и интериорните проекти.

Новият формат е резултат от години наблюдение върху начина, по който потребителите планират своите проекти, както и от потребността да се съчетаят разнообразието и удобството в едно общо пространство.

25 години промяна в начина, по който говорим за „Направи си сам“

Когато Mr. Bricolage се появява в България преди 25 години, пазаруването на материали за ремонт и домашни подобрения е далеч по-различно преживяване. С времето обаче подходът към дома се променя – от необходимост, ремонтът се превръща в начин за изразяване, а функционалните решения започват да вървят ръка за ръка с индивидуалния стил.

Новият магазин в XOPark София показва именно тази промяна: ориентиран не само към инструментите и материалите, но и към планирането, визуализирането и експериментирането.

По-ясно организирано пространство, създадено за различни идеи

Търговската зона от 12 000 кв. м е подредена така, че да улеснява ориентацията и да поставя акцент върху конкретни типове проекти. Различните части на магазина са структурирани така, че посетителите да преминават плавно през категориите и да могат да съпоставят решения в реален контекст.

Сред основните зони са:

„Градина“ – 4000 кв. м, обособени за растения, аксесоари и решения за външни пространства;

интериорни концепции за баня, кухня и дневна, представени върху площ от над 1000 кв. м;

DeLuxe зона за подови настилки, предлагаща грес, дървени покрития, ламинат, SPC и корк;

зона за творчество с материали за рисуване, хоби занимания и ръчна изработка;

технологии за дома, включващи смарт устройства, датчици, аудио системи и решения за енергийна ефективност.

Търговската част е допълнена от дигитални инструменти като електронни етикети, интерактивни дисплеи и екрани с подробна информация, които подпомагат по-бързото ориентиране.

Място, което комбинира решения, визуализация и професионално съдействие

В магазина е създаден дизайн център, където посетителите могат да получат индивидуални консултации и 3D визуализации на своите проекти. Това позволява да се направят по-информирани избори за материали, разпределение и стил.

На територията на обекта работят 100 консултанти, които съдействат при ориентиране в секциите, технически въпроси и създаване на интериорни проекти.

Удобства, съобразени с високия поток посетители

С оглед на големината на обекта, магазинът предлага:

300 паркоместа;

зарядни станции за електромобили;

широки зони за придвижване и достъпност.

Тези елементи целят да осигурят по-лесно посещение независимо от натоварването.

С новия си магазин в XOPark София Mr. Bricolage отбелязва не просто откриване, а етап в развитието на своята философия. Пространството олицетворява подход, който отговаря на променящите се навици на потребителите. След 25 години присъствие в България, марката представя формат, който цели да улеснява както първите стъпки в света на „направи си сам“, така и по-сериозните проекти на опитни майстори.