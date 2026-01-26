Защо България е въприемана като рискова за чуждестранните инвестиции?

Политическата нестабилност в България продължава да бъде ключов фактор за слабия интерес на чуждестранните инвеститори. Въпреки позитивния ефект от присъединяването към еврозоната, страната остава възприемана като рискова заради натрупания през последното десетилетие негативен имидж, коментира Евгений Кънев, съдружник в инвестиционно-консултантската компания, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria с водеща Роселина Петкова.

„Репутацията продължава да тежи и често България изобщо не е на картата на големите корпорации“.

България остава привлекателна в три основни направления - информационни технологии, индустриални производства и вятърна енергетика.

„Компаниите с качествени производствени мощности или силен софтуер продължават да предизвикват интерес“, посочи Кънев.

Търсенето на вятърни проекти също расте, тъй като Европа ускорява енергийния преход, а България има нисък дял на вятърни мощности. Най-устойчив интерес има към експортно ориентираните бизнеси, където рискът от вътрешната среда е минимизиран.

Според Кънев

международните инвеститори следят внимателно политическата нестабилност у нас.

„Докато има захват върху правосъдната система, трудно може да се говори за промяна на имиджа“, подчерта той.

Необходими са поне един или два последователни мандата на реформистко управление, за да се възстанови доверието. Примерите от Италия и Турция показват, че целенасочени усилия могат да променят репутацията, но процесът е бавен и изисква последователност.

Еврозоната като предимство, но не и решение

Влизането в еврозоната носи значителни ползи - по-нисък валутен риск, по-лесно финансиране и по-голяма предвидимост за инвеститорите. „Това е огромен плюс за България“, отбеляза Кънев. Банковата система вече работи под надзора на ЕЦБ, което увеличава ресурсите за кредитиране на проекти. Въпреки това, спорни политически решения - като присъединяването към Съвета за мир, свързван с Доналд Тръмп - изпращат „изключително лош сигнал“ към европейските партньори и могат да подкопаят положителния ефект.

След като износът и вътрешното потребление вече не могат да бъдат двигатели на растежа, инвестициите остават ключовият фактор за икономическото развитие през следващите години.

„Инвестициите са надеждата на България“, подчерта Кънев.

За да се случи това, са нужни реформи, предвидимост и ясна държавна политика. Той очаква, че предстоящите избори може да не доведат до нужните промени, но нов парламент би могъл да отвори път към нов вот и по-стабилно мнозинство до края на годината.

Целият разговор - във видеото на Bloomberg TV Bulgaria