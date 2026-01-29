Централна Кооперативна Банка с признание от БФБ за инвестиционната си дейност през 2025 г.

В рамките на Годишните награди на Българска фондова борса АД, които се проведоха на 15 януари 2026 г., Централна Кооперативна Банка бе класирана на престижното трето място в категорията „Инвестиционен посредник с най-висок оборот на пазарите на БФБ през 2025 година“. По време на събитието БФБ отличи инвестиционните посредници и публичните компании, постигнали най-високи резултати и устойчиво представяне през изминалата година.

Наградата на Централна Кооперативна Банка бе получена от г-н Светослав Патронев – дилър „Финансови пазари“ в ЦКБ АД, клон „Централно управление“. Отличието е поредното признание от страна на Българска фондова борса за инвестиционната дейност на банката, която последователно прилага отговорен и дългосрочно ориентиран подход при управлението на средствата на своите клиенти.

Сред официалните гости на 25-ата церемония по връчването на Годишните награди на БФБ бяха заместник-министърът на финансите г-н Методи Методиев, председателят на Комисията за финансов надзор г-н Васил Големански и изпълнителният директор на фондовата борса доц. д-р Маню Моравенов, които поздравиха отличените инвестиционни посредници.

Полученото отличие затвърждава позициите на Централна Кооперативна Банка като утвърден и активен участник на капиталовия пазар в България и подчертава ангажимента ѝ към развитие на инвестиционните услуги, прозрачност и устойчив растеж в интерес на инвеститорите и финансовата система като цяло.