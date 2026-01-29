Националната менторска програма за жени предприемачи вече е Smart Lady

1 / 6 / 6

Националната менторска програма за жени предприемачи стартира своето шесто издание с 50 участнички, още по-силно ядро от бизнес лидери начело на обученията и ново име – Smart Lady. Ребрандингът е естествено продължение на дългогодишното партньорство между Fibank и платформата, развивана от Съвет Предприемачество и стартъп към БТПП и „Менторите БГ“. За шестте години от създаването си програмата Smart Lady на Fibank е осигурила финансова подкрепа на над 1100 дами със стартъпи или вече съществуващи компании. Чрез Smart Lady менторска програма банката с най-голям български капитал се ангажира да създава още повече възможности за жените в техния път за развитие на бизнеса.

Четири нови ментори с над 30-годишен опит в областта на маркетинга, книгоиздаването, хранително-вкусовата промишленост и управлението на изкуствения интелект се присъединяват към общността на Smart Lady. Те ще споделят своя опит с участничките, чиито умения ще бъдат надградени в две направления – идея за продукт/услуга и вече действащ бизнес. Проектите им варират от йога и ретрийт центрове, през сладкарство, производство на био козметика и холистична медицина, до създаване на сънни селища и приложение за вокално майсторство. Най-малката участничка в Smart Lady менторската програма е на 18 г. и е разработила екологична алтернатива на пластмасовото фолио за съхранение на храна.

За да реализират мечтите си, в следващите шест месеца дамите ще получат достъп до серия от обучения и уъркшопи, в които намират среда от единомишленици, вдъхновение и спокойствие. Уменията им за управление на човешки ресурси, продажби и планиране ще се развият с мисъл за отпечатъка на дейността им върху околната среда. През 2024 г. в менторската програма беше въведен и специален обучителен модул по „Устойчив бизнес“, разработен на база програмата на University of Cambridge, Institute for Sustainability Leadership. С устойчивите бизнес практики е свързан и грант от 5000 евро, който Fibank традиционно дава в рамките на „Арена на дамския бизнес“ – заключителното събитие на Smart Lady, в което участничките имат шанса да представят своите проекти пред партньори и потенциални инвеститори.

От старта си през 2023 г. досега Националната менторска програма е притегателен център за обучение на близо 200 участнички, сред които и три дами от Йемен, Афганистан и Украйна, избрани да се обучават в програмата от Върховния комисариат за бежанците на ООН в България.