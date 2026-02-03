Стратегическа синергия: Carlsberg България става ексклузивен дистрибутор на VIDAS от януари 2026 г.

Carlsberg България официално поема ролята на ексклузивен дистрибутор на продуктите с марка VIDAS на българския пазар.

С интегрирането на VIDAS в дистрибуционната мрежа на Carlsberg България, компанията ще осигури национално покритие в над 3000 обекта, подкрепено от надеждна логистика и стандарти за обслужване на марката на световно ниво.

Това стратегическо партньорство е част от дългосрочната визия на компанията за разширяване на портфолиото и предоставяне на висококачествени безалкохолни напитки на потребителите и търговските партньори в цялата страна.

„Партньорството с VIDAS е ключова стъпка в нашата мисия да предлагаме на българските потребители и партньори портфолио, което се отличава с качество и последователност, като същевременно надграждаме ефективността на нашата верига за доставки и нивото на обслужване. Убедени сме, че комбинацията от пазарната позиция на Carlsberg и автентичния дух на VIDAS ще създадт синергия за ползи за потребителите в цяла България,“ сподели Теодор Несторов, изпълнителен директор на Carlsberg България.

Българската марка VIDAS е се отличава с използването на автентични билки и плодове, прозрачен и изчистен състав на етикета и високо качество, отговарящо на съвременните потребителски очаквания. VIDAS отговаря на нарастващото търсене на напитки, които съчетават вкус, функционалност и естествени съставки - тенденция, движена от все по-осъзнатия избор към по-балансиран и активен начин на живот.

Създадена през 2020 г., марката бързо се утвърждава като разпознаваем избор в сегмента на здравословните безалкохолни напитки, благодарение на последователното си развитие, разширяващото се портфолио и иновативната технология, която съхранява естествените свойства на билките и плодовете.

„За нас партньорството с Carlsberg България е важна стъпка в развитието на VIDAS и признание за усилията ни да създадем честна, натурална и различна напитка, която отразява духа на съвременния потребител. VIDAS е доказателство, че български продукт може да има глобално звучене и да застане редом до световни имена - не като копие, а като оригинал. Вярваме, че с експертизата и мащаба на Carlsberg България ще направим марката достъпна за още повече хора, които търсят истински вкус и здравословен избор в ежедневието си, без компромис с ценностите, с които създадохме VIDAS.“

— Светла и Ангел Лесови, създатели на VIDAS

Верен на обещанието си да носи повече стойност на потребителите, Carlsberg България ще подкрепи марката с ресурсите и експертизата, за да направи тези продукти достъпни за всички в страната чрез своята утвърдена дистрибуционна мрежа.

Carlsberg България ще работи в тясно сътрудничество с партньорите си, за да гарантира безпроблемното интегриране на VIDAS в дистрибуционната мрежа и максимална стойност за търговците и потребителите.

Carlsberg България е водещ производител на бира в България и една от най-динамичните и бързо развиващи се компании в бранша с повече от 600 служители. Компанията разполага с две пивоварни - в Шумен и в Благоевград, както и с логистични центрове и търговски офиси в страната. Продуктовото й портфолио включва разнообразие от първокласни бири - националните "Пиринско" и "Шуменско", международните марки Carlsberg и Tuborg, Zatecky с благороден жатецки хмел от Чехия, френската Kronenbourg 1664 Blanc, чешката Budweiser Budvar, германската пшеничена бира Erdinger и белгийската абатска бира Grimbergen. "Карлсберг България" предлага на нашия пазар и сайдера Somersby, лидер в своя сегмент. Компанията има в асортимента си и безалкохолна бира и сайдер под водещите си марки - "Пиринско безалкохолно пиво", Somersby 0.0% и Carlsberg 0.0%.

VIDAS е смел и модерен бранд безалкохолни напитки с български корени, вдъхновен от динамичната градска култура и силата на природата. Марката предлага първите наистина здравословни напитки с автентични български билки и плодове – без захар, без консерванти и без изкуствени съставки.

Създадени с чиста изворна вода и съвременни технологии, продуктите VIDAS съчетават натуралност, функционалност и отличителен вкус, който носи усещане за свежест и баланс.

Брандът се отличава с честност, дързост и игрив дух, като предлага алтернатива на масовите безалкохолни напитки и отговаря на нуждите на съвременните, активни и здравословно мислещи потребители. VIDAS е изборът на хора, които ценят качеството, търсят истински вкус и се стремят към по-здравословен начин на живот, без компромис със стила и удоволствието.