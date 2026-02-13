"Светът е бизнес“ се завръща по Bloomberg TV Bulgaria с нов формат от 16 февруари

От понеделник, 16 февруари, предаването „Светът е бизнес“ се завръща в ефира на Bloomberg TV Bulgaria с обогатена концепция и нов формат. Този сезон предаването ще бъде още по-експертно и динамично. Водещи ще бъдат пет разпознаваеми лица, които идват директно от бизнеса.

Всеки понеделник, от 20:30 часа, в „Светът е бизнес“ водещ ще бъде Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант в една от водещите трейдинг компании у нас. Оосвен най-актуалните теми за деня, той ще поставя специален фокус върху капиталовите пазари, макроикономиката и геополитическите сътресения, които оказват влияние върху инвестициите.

Вторник ще бъде денят с Георги Куртев – дългогодишен журналист и експерт по комуникации в Световната банка за региона Европа и Централна Азия. Професионалният му път продължава в сферата на предприемачеството, което ще му даде възможност да покаже на зрителите от първо лице кои са важните аспекти при основаването и развитието на един бизнес проект, както и изграждането на връзките му със света.

В сряда вечер от 20:30 часа в „Светът е бизнес“ водещ ще бъде Красимир Йорданов, сертифициран инвестиционен консултант и портфолио мениджър. Той ще анализира макроикономическите и секторни тенденции, позиционирането на компаниите в световните класации и управлението на рискове. Красимир Йорданов има над 20 години опит на финансовите пазари в България и чужбина, като пътят му в света на парите започва като финансов журналист в Investor.bg.

„Светът е бизнес“ в четвъртък ще бъде запазен за Дориана Ранкова, експерт по продажби и бизнес планиране. Тя има силен интерес към новостите в технологиите, корпоративните операции и законовите промени, важни за бизнеса. С богат корпоративен опит и работа с компании от цял свят, Ранкова стартира професионалната си кариера именно от студиото на Bloomberg TV Bulgaria.

Всяка петъчна вечер от 20:30 часа зрителите на Bloomberg TV Bulgaria ще имат възможност да се потопят в анализи за динамиката на световните пазари в сферите на земеделието, горивата, енергията и тежката промишленост с Преслав Райков - известен пазарен анализатор и дългогодишен експерт в сферата на търговията със стоки и корабоплаването. В момента той оглавява глобалното търговско звено на една от водещите компании в сектора на рафинираните растителни масла.

С новия си формат стремежът на „Светът е бизнес“ по Bloomberg TV Bulgaria е да осигури на аудиторията задълбочен коментар на актуалните икономически процеси като ги поставя в контекста на глобалните тенденции.

Новият сезон на „Светът е бизнес“ започва от 16 февруари, всеки делничен ден от 20:30 часа по Bloomberg TV Bulgaria.