Ексклузивно: Панамски ром от лимитирана серия ще зарадва колекционерите у нас

Българският пазар на премиум напитки се обогатява с едно изключително рядко издание.

Онлайн магазинът Drinklink.bg обяви партньорството си с емблематичния бранд Planteray за представянето на Planteray Single Cask Panama 2019 - ром, който се отличава от масовите бутилки със своята уникална технология на производство.

Повече видове качествен ром на пазара са бленд от няколко бъчви и отлежават по метода Solera, който ускорява процесите по съзряване.

Drinklink.bg застава редом до Planteray, за да представят на ценителите нещо наистина специално - Single Cask ром, достигнал желаните качества чрез впечатляваща технология на отлежаване.

Ромът от тази лимитирана серия идва от едно-единствено уникално буре, подбрано заради неговите специфични характеристики. Тъй като всяка бъчва има свой собствен отпечатък, ароматът и вкусът на това издание никога повече няма да се повторят.

Пътят на отлежаването

Planteray Single Cask Panama 2019 преминава през сложен процес на тройно отлежаване:

4 години в бърбън бъчви в Панама, където горещият тропически климат прави отлежаването по-интензивно.

6 месеца в дъбови бъчви от коняк Maison Ferrand в югозападна Франция.

18 месеца финално отлежаване в бъчви от бяло порто, които придават на рома деликатни плодови нюанси, без да доминират вкусовия му профил.

Резултатът е ром с по-висок алкохолен градус, подчертан характер и ненадмината мекота. От това издание са налични само около 300 номерирани бутилки, което ги превръща в ценна придобивка за колекционерите.

Опитайте го преди всички други

От 11.03 до 23.03 можете да поръчате Planteray Single Cask Panama 2019 на предварителна продажба от Drinklink.bg. Възползвайте се от 20% по-ниска цена за предварителни поръчки тук.

Наследството на Planteray

Зад името Planteray стои визионерът Александър Габриел и престижната къща Maison Ferrand.

Историята на бранда започва преди повече от 30 години, когато Габриел решава да приложи опита си в производството на коняк върху карибския ром. Резултатът е световно признание и десетки отличия, които превръщат бранда в символ на качество и иновация заради характерната двойна дестилация.

Консумирайте отговорно.