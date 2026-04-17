Гъвкавост вместо фиксирани цени - как Италия адаптира строителните договори с частни възложители при динамика на разходите

Нарастващите колебания в разходите за материали, труд и енергия през последните години променят съществено начина, по който се реализират строителните проекти в Италия, особено при тези с частни възложители. Макар да няма сериозни законодателни промени, договорната практика се адаптира към новата икономическа реалност.

Според Давиде Албертини Петрони, президент на националната асоциация Confindustria Assoimmobiliare, секторът вече се отдалечи от модела на фиксираната цена и премина към „гъвкавост в разходите“. В тази среда предприемачите все по-рядко поемат дългосрочни ангажименти без защитни механизми.

В резултат се наблюдават няколко ключови тенденции. Все по-голям акцент се поставя върху прецизното дефиниране на проектите още преди подписване на договорите и ранното включване на строителя в процеса. Това е особено важно при жилищните проекти, където маржовете са ограничени, а продажните цени са чувствителни към пазарните колебания. Въпреки, че италианското законодателство предвижда възможност за преразглеждане на цените при значителни увеличения на разходите, на практика този механизъм не е напълно ефективен. Причината е, че процедурите често са бавни и не отговарят на нуждите на бизнеса от бърза реакция и стабилен паричен поток. Това обяснява защо пазарът се насочва към интегрирането на допълнителни договорни решения.

Днес частните договори в Италия почти винаги включват клаузи, които позволяват индексация на цените на ключови ресурси като стомана, енергия и горива. Наред с това се прилагат механизми за справяне с извънредни икономически дисбаланси, както и възможности за оптимизация на разходите чрез препроектиране или замяна на материали.

Пазарната практика вече е изградила няколко ефективни модела за управление на ценовия риск. Един от тях е т.нар. „селективно увеличение“, при което корекции се прилагат върху конкретни разходни елементи и в рамките на предварително определени прагове. Така се избягва необходимостта от цялостно предоговаряне на договора. Друг широко използван инструмент е „механизмът на доказване“. При него всяка претенция за увеличение на цената се доказва с фактури, оферти и независима проверка на пазарните стойности. Този подход значително намалява риска от спорове между страните и повишава прозрачността.

Съществува и модел за разпределяне на риска по конкретен обхват. При него фиксираната цена се запазва за ясно дефинирани дейности, докато променливите компоненти подлежат на индексация. Това позволява по-балансирано разпределение на риска и предотвратява изкуственото завишаване на цените още на етап офериране.

Допълнителен подход е т.нар. „оптимизация на разходите като първа линия на защита“. Той включва активно търсене на алтернативни материали, технически решения или възможности за препроектиране, с цел ограничаване на разходите още преди да се пристъпи към последващи ценови корекции. В комбинация с мерки за защита на плащанията и паричния поток, този модел подпомага по-стабилното изпълнение на проектите.

Погледнато извън Италия, ситуацията в България показва сходни характеристики. Инфлацията, нарастващите разходи за труд и несигурността при доставките поставят под натиск традиционните договори с фиксирани цени, особено при дългосрочни проекти. Това прави дебата за по-гъвкави договорни механизми изключително актуален.

Според Петрони решението не е в пълното изоставяне на фиксираната цена, а в нейното надграждане. Все по-широко се прилага хибридният модел, който комбинира базова договорна стойност с ясно дефинирани механизми за корекция при промени на пазара. Тези корекции се отнасят основно до конкретни елементи – материали, труд или други ключови разходи – и се активират при достигане на предварително определени прагове. Ключов фактор за успеха на този модел е прецизното формулиране на клаузите. Необходимо е ясно да бъдат определени условията за активиране, методиката за изчисление, референтните стойности, изискваните доказателства и сроковете за прилагане. Без тази конкретика дори най-добре замислените механизми остават трудно приложими.

В крайна сметка най-устойчивите решения са тези, които разглеждат управлението на риска като интегрална част от проекта. Това включва ранно предупреждение при промени, гъвкавост при избора на материали, активно управление на веригите за доставки и ясно разпределение на отговорностите между участниците. Именно този подход постепенно се утвърждава като нов стандарт в италианския строителен сектор и като ценен ориентир за пазари като българския.