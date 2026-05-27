Bulgaria ON AIR събра експерти в дискусия за бъдещето на образованието и кариерата

Как трябва да изглежда модерното образование, подготвени ли са младите хора за динамичния пазар на труда и как AI променя начина, по който учим и работим - това бяха част от темите в специалния проект на Bulgaria ON AIR "Бъдещето: От образование до кариера".

Водещ на дискусията беше журналистът и продуцент на предаването "Директно" Калина Донкова, а в разговора се включиха представители на бизнеса, образованието и технологичния сектор.

Сред основните акценти беше нуждата образователната система да се адаптира към темповете на глобалните технологични и икономически промени. Предприемачът, образователен реформатор и водещ на Bloomberg TV Bulgaria Явор Джонев подчерта, че сериозните пробойни в образованието са свързани с невъзможността системата да реагира достатъчно бързо на новата реалност.

Според него младите хора ще имат по няколко паралелни професии през живота си, което прави универсалните умения, адаптивността и критичното мислене много по-важни от тясната специализация.

Проф. д-р Миглена Темелкова, ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи, постави фокус върху професиите с висока добавена стойност и висок доход. Тя подчерта, че бъдещето принадлежи на професии, които съчетават инженерни, технологични и медицински компетенции - като инженери по телемедицина и специалисти, разработващи софтуерни решения за медицината.

Според нея университетите са изправени пред предизвикателството да изпреварват потребностите на бизнеса, а не просто да реагират на вече настъпили промени.

Темата за STEM обучението и нуждата от промяна в образователния модел беше развита от д-р Валентина Иванова, съосновател на Академия "Никола Тесла". Тя посочи, че образованието на бъдещето трябва да се основава не само на технологии, но и на общочовешки ценности, критично мислене и енциклопедичен подход към знанието.

По думите ѝ днешната образователна система все още използва модели отпреди повече от век, което демотивира както учениците, така и учителите.

Олга Нинова-Траянова, директор "Образование" в частна гимназия СофтУни БУДИТЕЛ, акцентира върху необходимостта от функционална грамотност, работа с информация и развиване на умения като креативност, устойчивост и адаптивност.

Според нея учебните програми трябва да бъдат структурирани така, че учениците да имат реално участие и практическа връзка с изучаваните теми. Тя постави и въпроса дали сегашният модел на оценяване действително измерва потенциала на младите хора.

Сериозен акцент в дискусията беше поставен и върху кадровата криза в България. Предприемачът и основател на Nomad Partners Марин Демировски определи демографската криза като един от най-големите проблеми пред икономиката у нас и в Европа.

Той посочи, че недостигът на кадри засяга почти всички сектори, а най-сериозно отражение има върху туризма, ресторантьорството и хотелиерството. Според него преквалификацията е важна, но не е достатъчна, а международната работна сила вече се превръща в необходимост за бизнеса.

За предизвикателствата пред hospitality сектора говори Анна Поцкова-Кинай, управител на Grand Hotel Millennium Sofia. Тя подчерта, че практиките и стажовете са ключови за откриването и развитието на бъдещи лидери в индустрията на високото гостоприемство.

По думите ѝ ранният досег на младите хора с реалната работна среда е решаващ както за професионалната им ориентация, така и за изграждането на устойчиви таланти в сектора.

Проектът "Бъдещето: От образование до кариера" постави във фокус още ролята на AI в образованието и HR процесите, културата на lifelong learning, нуждата от по-тясна връзка между образование и бизнес и уменията, които ще бъдат определящи за пазара на труда през следващите години.

Партньори на "Бъдещето: От образование до кариера" са Висше училище по телекомуникации и пощи, СофтУни БУДИТЕЛ и Nomad Partners.

Медийни партньори са Dnes.bg, Investor.bg и Rabota.bg.