Големански: Отнехме лиценза на "ДаллБогг" заради сериозни нарушения

Комисията за финансов надзор отне лиценза за застрахователна дейност на ЗАД "ДаллБогг: Живот и здраве" АД. Констатираната недостатъчност на техническите резерви на дружеството е близо 280 млн. евро. Това заяви председателят на КФН Васил Големански на специална пресконференция.

"В рамките на една година установихме доста неща, които са притеснителни за функционирането на това дружество", каза Големански и добави, че основанията за отнемане на лиценза са четири.

"Застрахователят трябваше да представи краткосрочен реалистичен план за възстановяване на техническите резерви. На 11.05.2026 г. застрахователят представи такъв план и КФН констатира, че е неадекватен, тоест не одобряваме този план и това е една от основните причини за отнемане на лиценза", съобщи той.

По думите му при такава ситуация се изисква съответното дружество в срок до 3 месеца да възстанови тази недостатъчност на техническите резерви, след което следва в рамките на месец да представи план и КФН да се произнесе по него.

Големански отбеляза и че дружеството не е изпълнило няколко административни мерки, които КФН му е наложило.

КФН е длъжна да защитава правата на застрахованите, на осигурените и на инвеститорите, категоричен е той.

"Защитата не е само да получат застраховка на ниска цена, а когато се стигне до изплащане на щета, заплащането да бъде адекватно на случващото се", обясни Големански.

Председателят на КФН определи застрахователното дружество и неговата дейност като пирамидална структура.

Големански посочи, че дружеството си е позволило да атакува пряко членове на КФН с клеветническа кампания в медиите. Служители на КФН са били атакувани с до 30 имейла на ден от дружеството, стана ясно още от пресконференцията.

Дружеството под различна форма е трансферирало около 360 млн. евро, каза още Големански.

Заместник-председателят на КФН Пламен Данаилов уточни, че това, че е отнет лицензът на застрахователното дружество, не означава, че полиците не са валидни.

"Полиците са валидни и дружеството е длъжно да обслужва застрахованите лица. Ако някой има възникнала претенция, от днес нататък, се обръща към дружеството. Има назначени двама квестори в дружеството, които заменят изпълнителните директори. Претенции се изплащат към дружеството. Ако то не може да плати претенциите по "Гражданска отговорност", ще ги събира и изпраща на Гаранционния фонд", обясни той.