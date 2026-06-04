Tech of Tomorrow 2026 поставя във фокуса AI решенията, електронната търговия и бъдещето на бизнеса

Investor.bg организира на 18 юни в Интер Експо Център второто издание на Tech of Tomorrow – форум, посветен на технологиите, които променят бизнеса, търговията и градската среда. Събитието ще събере представители на бизнеса, технологичния сектор и експертната общност, за да обсъдят ролята на изкуствения интелект и иновациите в развитието на съвременната икономика.

В условията на ускорена дигитална трансформация изкуственият интелект и технологичните решения вече създават нови продукти, променят начина на работа на компаниите и поставят нови стандарти пред цели индустрии. Все по-често експертите са единодушни, че AI не замества хората, а дава предимство на онези, които умеят да го използват ефективно.

Именно върху тези процеси ще бъде поставен акцентът в тазгодишното издание на Tech of Tomorrow. За втора поредна година форумът ще разгледа развитието на търговията както в онлайн, така и в офлайн среда, като представи най-новите решения в областта на електронната търговия, финансите, киберсигурността, логистиката и мобилността.

Събитието е насочено към мениджъри и експерти от секторите търговия, производство, транспорт и логистика, информационни технологии, финанси, данни и сигурност, човешки ресурси, както и към представители на браншови организации и консултанти.

Сред основните теми в програмата ще бъдат приложението на изкуствения интелект в електронната търговия, AI търсенето и откриването на продукти, управлението на клиентското преживяване в онлайн и офлайн среда, персонализацията в мащаб, AI Agentic Commerce, phygital решенията и автоматизацията на процесите в сектора.

Специално внимание ще бъде отделено и на маркетинговите стратегии в ерата на AI, като експертите ще дискутират влиянието на технологиите върху представянето на брандовете, дигиталните платформи и измерването на маркетинговата ефективност.

Форумът ще разгледа още бъдещето на дигиталните портфейли и картовите разплащания, Buy Now Pay Later моделите, трансграничните плащания, инфраструктурата за Agentic Payments, както и решенията за предотвратяване на измами и повишаване на киберсигурността.

В отделен панел участниците ще обсъдят възможностите за оптимизация на логистиката и операциите чрез по-устойчиви вериги на доставки, управление на наличностите в реално време, иновации в доставките, обработка на върнати стоки и омниканални модели на работа.

Програмата включва и презентацията „Moving to the Edge of Electricity“, посветена на новите тенденции в развитието на енергийните технологии.

След края на дискусионната част участниците ще имат възможност за професионални срещи и нетуъркинг.

Записите от отделните панели на Tech of Tomorrow ще бъдат излъчени в ефира на Bloomberg TV Bulgaria в праймтайм часовия пояс между 21:30 и 22:30 часа от понеделник до петък.

Повече информация за програмата, лекторите и възможностите за участие може да бъде открита в платформата Investor Media Pro, където се осъществява и регистрацията за събитието.

Основни партньори: Cloud Office, MFG, Shelly Group, A1 България

Партньори: Kaufland, Словоред 2020, Inter Expo Center

С подкрепата на: Девин, Хипермаркети HIT Max, gladen.bg, MANCHINI, Angel’s Estate, White Bite Catering

Институционални партньори: BEA – Българска е-комерс асоциация, Българска финтех асоциация, Българо-испанска търговска камара, See Next, Българска асоциация на софтуерните компании, Асоциация на индустриалния капитал в България

Медийни партньори: БанкерЪ и See News