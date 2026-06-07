Унгария спира издаването на работни визи на граждани от три държави

Унгария спира издаването на работни визи на граждани на Грузия, Армения и Филипините. Това решение е взето като продължение на обещанията на новото правителство да регулира притока на чуждестранни работници, съобщава Reuters.

Говорител на унгарското правителство заяви, че от петък се спира издаването на унгарски работни визи на граждани на Грузия, Армения и Филипините, което е първата стъпка към изпълнение на обещанието на правителството да регулира притока на работници от страни извън ЕС.

За целта се правят промени в документа, който позволява на компаниите да наемат хора от тези страни по опростена процедура. Тези, които вече работят в Унгария, обаче ще могат да кандидатстват за удължаване на визата.

Чуждестранните работници, според официалната статистика, съставляват около 2% от заетите в Унгария. В определени сектори, като промишлеността и сектора на услугите, обаче техният дял е много по-висок.

Правителството посочва опасения, че наличието на чуждестранни работници, готови да работят за по-малко, води до спад в унгарските заплати.

Същевременно някои големи чуждестранни инвеститори посочват, че радикалното спиране на набирането на работници от чужбина би навредило на унгарската икономика.