Fibank награди най-добрия брокер на недвижими имоти за годината

Г-жа Гергана Гераскова, директор „Банкиране на дребно“ във Fibank, отличи Борис Борисов от „Имоти Премиер“ на традиционните Real Estate Awards. Тя беше част от журито, оценяващо компаниите и брокерите в конкурса на www.imoti.net.

При обявяването на приза за „Брокер на недвижими имоти на годината“, г-жа Гераскова сподели: „За мен е удоволствие от името на Първа инвестиционна банка да връча наградата в категорията „Брокер на годината“. В нашата работа ежедневно виждаме колко важна е ролята на добрия брокер – човекът, който помага на клиентите да вземат информирани решения и превръща сложния процес по покупка на имот в сигурно и успешно преживяване. Поздравявам всички номинирани за постигнатите резултати и високите стандарти, които отстояват.“

През цялата година Fibank подкрепя събитията Real Estate Business Forum, които се проведоха в София и Пловдив, а следващото им издание предстои на 20 октомври в Интер Експо Център.