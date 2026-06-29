Два световни гласа се обединяват в инициатива с визия: „Believe. Further“

Филип Морис Интернешънъл (ФМИ) и маестро Андреа Бочели представиха новата съвместна инициатива „Believe. Further“ – дългосрочна стратегическа платформа, създадена с цел да подкрепя и насърчава широк обществен разговор за промяната и пътя напред. Началото беше поставено в Torre dell’Arsenale – една от кулите в историческия комплекс в района на Castello във Венеция. Изборът на емблематичната локация не е случаен. Тя е естествена сцена, където историята и културното наследство се съчетават с промяната и прогреса.

„Believe. Further“ обединява два отличителни гласа – на маестро Андреа Бочели и на ФМИ – около споделена визия за бъдещето и вярата в силата на промяната. Посланието е повече от красноречиво: „Two voices on a similar path.“

Пътят на маестро Андреа Бочели е белязан от непоколебима вяра в силата на човешкия потенциал, дала името на един от емблематичните му албуми „Believe”. От началото на своята кариера до сцените на най-престижните концертни зали в света, той доказва, че ограниченията могат да бъдат преодолени с увереност, упоритост и смелост.

Визията на Филип Морис за свят без дим отразява смели решения, последователни действия и дългосрочен ангажимент към трансформацията. В своята корпоративна култура, нагласа към света и начин на мислене и работа, ФМИ няма друг път, а само напред („Further“).

На ексклузивното откриване в Torre dell’Arsenale, специалните гости чуха основния въпрос, който стои в основата на съвместния проект: „Какво да направиш, за да промениш представата за себе си, когато светът има изградено мнение за теб?“ „Believe. Further“ си поставя за цел да насърчи вярата, че промяната е възможна. Инициативата обединява два гласа, които независимо един от друг преминават през собствена трансформация, за да отправят съвместна покана за диалог с обществото.

„Винаги съм вярвал, че е важно да останеш верен на ценностите си и да приемаш всяка стъпка от пътя като възможност да растеш и да се учиш“, каза маестро Андреа Бочели. „Трябва да намираме смелост да вярваме дори в онова, което изглежда невъзможно, когато то има потенциала да подобри живота на хората и да допринесе за обществения напредък.“

„Трансформацията на бизнеса ни беше единственият правилен път напред. Нямахме резервен вариант“, заяви Масимо Андолина, Президент за Европа във ФМИ. „Партньорството има за цел да насърчи разговора за ролята на технологиите и иновациите в създаването на по-добри възможности и да покаже, че тази промяна вече се случва.“

Създадена да ангажира културни, институционални и бизнес аудитории в цяла Европа, платформата „Believe. Further“ ще продължи да се развива и разширява във времето, давайки трибуна на обществения разговор за силата на убеждението в положителната промяна и прогреса по пътя напред.

Повече информация: www.believefurther.com

За маестро Андреа Бочели

Маестро Андреа Бочели е сред най-признатите тенори в света, известен със своя уникален глас, изключителен артистичен диапазон и способността си да свързва хора от различни култури и поколения чрез музиката. Роден в Лаятико, Тоскана, Бочели изгражда кариера, която успешно обединява света на операта и популярната музика. За близо четири десетилетия на сцената той е реализирал продажби на над 90 милиона записа и е генерирал повече от 16 милиарда слушания в стрийминг платформите, което го нарежда сред най-слушаните класически изпълнители в историята.

Любопитен факт е, че преди да избере музиката, Бочели завършва право в Университета в Пиза и получава квалификация като адвокат. След това посвещава живота си на музиката, усъвършенствайки таланта си под ръководството на легендарния тенор Франко Корели.

Неговата дейност отдавна надхвърля границите на концертната сцена. Бочели участва в коронацията на крал Чарлз III, пее по повод 75-годишнината от приемането на Конституцията на Италия в присъствието на президента на страната и изнася концерти пред милиони зрители на пет континента. През 2026 г. той участва и в церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Милано.

През 2011 г. маестро Андреа Бочели и неговото семейство създават Фондация „Андреа Бочели“, чиято мисия е да подкрепя хора и общности, изправени пред бедност, заболявания и социално изключване. Фондацията е израз на убеждението, че заедно можем да постигнем много повече.

Именно вярата, че изкуството носи отговорност, че красотата има смисъл, когато служи на хората, и че истинският напредък се измерва не само с постиженията, а и с положителното въздействие върху живота на другите, превръща маестро Андреа Бочели в естествен партньор на ФМИ в инициативата „Believe. Further“.

За Филип Морис Интернешънъл (ФМИ)

Филип Морис Интернешънъл е водеща международна компания, която активно работи за изграждането на бъдеще без цигарен дим и разширява портфолиото си с продукти извън тютюневия и никотиновия сектор.

Портфолиото на компанията включва освен конвенционални тютюневи продукти и бездимни алтернативи, които вече се предлагат на повече от 105 пазара по света и към 31 декември 2025 г. компанията оценява, че те се използват от над 43 милиона пълнолетни потребители, като много от тях са преминали изцяло от цигарите към тези продукти или значително са намалили употребата им.

През първото тримесечие на 2026 г. бездимният бизнес формира 43% от общите нетни приходи на компанията. От 2008 г. насам ФМИ е инвестирала над 16 милиарда щатски долара в разработването, научната оценка и представянето на пазара на иновативни бездимни продукти за пълнолетни потребители, които в противен случай биха продължили да пушат, с дългосрочната цел напълно да прекрати продажбата на цигари.

Повече информация: www.pmi.com и www.pmiscience.com