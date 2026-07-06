Живот сред марулите

Всяка сутрин, още преди слънцето да напече пловдивското село Трилистник, Христо Кумчев вече е на полето. Там, сред стотици декари салати, подправки и тикви, започва поредният работен ден на семейната компания „Агропродукт Лукс“ - един от утвърдените производители на свежи зеленчуци в България и дългогодишен партньор на Kaufland България.

Днес стопанството обработва над 600 декара земя, а само през миналата година оттук до магазините на веригата са достигнали повече от половин милион салати. Зад тези числа обаче не стоят само добиви и статистика. Стои историята на човек, който никога не е планирал да стане земеделец.

„Земеделец не се става по интуиция. Малко по неволя се случват нещата. Но с течение на времето започваш да си харесваш работата и да си я обичаш”, разказва Христо Кумчев и подчертава, че в неговата история любовта към земята не идва веднага. Когато е на 19 години, Христо трудно приема мисълта, че бъдещето му ще бъде на полето. Градът го привлича много повече, а работата в земеделието изглежда тежка, еднообразна и далеч от живота, който си представя.

Всичко започва през 90-те години, когато баща му създава овощно стопанство с ябълкови градини. По-късно двамата му синове поемат семейния бизнес и постепенно го развиват и разширяват.

Христо започва от най-ниското стъпало. Разсажда на ръка, окопава, кара трактор, ремонтира машини, пръска посевите. Няма работа, през която да не е минал. „Минал съм през всяка една длъжност във фирмата. Всяко звено ми е до болка познато”, разказва той. Именно това му дава увереността днес да ръководи стопанството, защото познава всяка стъпка – от семето до готовата продукция.

Първите години обаче са трудни. „Най-трудно ми беше да свикна със самата работа. Все пак бях на 19 години. Дърпаше ме животът. Но след две-три години трудности започва да ти харесва”, казва той.

Постепенно идват и възможностите за развитие. Още със стъпването на Kaufland в България през 2006 г. „Агропродукт Лукс“ започва работа с веригата. Днес партньорството продължава вече две десетилетия, а стопанството е сред първите производители, включени в програмата за Договорено изкупуване от 2019 г.

„Партньорството ни с Kaufland e много добро и в рамките на него оборотът на компанията е пораснал с 30 пъти. В началото започнахме с три продукта, после шест, дванадесет, а днес имаме близо двадесет договорени артикула.“ За Христо обаче най-важното не е само сигурността на реализацията. „Научиха ни на стандарти. Как да произвеждаме чист продукт, как да работим по правилния начин – от полето, през склада, до клиента. Това промени изцяло начина, по който гледаме на нашата работа”, подчертава той.

Въпреки натрупания опит предизвикателствата днес са различни. Най-големият проблем вече не е нито сушата, нито дъждът. Липсват хора.

Отглеждането и брането на салати продължава да се извършва основно на ръка, а желаещите да работят на полето стават все по-малко. Затова част от оранжериите днес стоят празни – не защото няма пазар, а защото няма кой да ги обработва.

„Времето винаги е било предизвикателство. Но най-много ни притиска липсата на работна ръка и това е проблем, който ни принуждава да свиваме обема на отглежданата продукция”, казва още той.

И въпреки всичко, ако трябва отново да избира, Христо не би поел по друг път и подчертава - „Трудно е. Тежко е. Горещо е. Вятърът… Но пак те дърпа и пак си в нивата. А накрая се радваш на това, което си свършил. Създал си живот. Отгледал си го.“