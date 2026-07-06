Митове и истини за споделения хостинг: какво трябва да знаете, преди да изберете правилния

Споделеният хостинг е услуга, която се ползва от потребители, които имат собствен уебсайт и искат да го съхраняват на бърз, мощен и защитен сървър. Професионалистите са на мнение, че споделеният уеб хостинг е предназначен за по-малки уебсайтове, които не генерират десетки хиляди посещения всеки ден. Мит ли е това, или реалност, ще научите в тази статия.

Мит 1: Споделен хостинг се използва само за малки сайтове

Истината е, че един бърз и добре защитен споделен хостинг може да поеме както малки сайтове, които се появяват за първи път, така и по-големи информационни сайтове, уеб портали, лендинг страници, та даже и малки по размер онлайн магазини. Единственият случай, в който споделеният хостинг не е добро решение, е при сайтове с огромен брой посещения.

Така например повечето корпоративни блогове стоят на споделен хостинг. Те не изискват голям ресурс, което не налага прибягване към самостоятелен хостинг, познат и като VPS. Ето защо за фирмени сайтове, уеб каталози и малки проекти е подходящ избор работещ хостинг план от добър доставчик на споделен хостинг в България и за всяка точка на света.

Мит 2: Споделеният хостинг има слаба защита

Ако платите за услугата споделен хостинг в България на известна компания, ще получите хостинг план, в който са включени всички мерки за сигурност. Добрите провайдъри ви предоставят SSL сертификат за домейна, редовен мониторинг, софтуер за противодействие на хакери, защита от вируси, ежедневни бекъпи и поддръжка на здравето на уебсайта.

В никакъв случай споделен хостинг като този от CooliceHost.com/bg/ не е равен на незащитен хостинг. При положение че някой твърди обратното, то тогава това е по-скоро с цел да рекламира по-скъпи хостинг планове и услуги. За малки и средни сайтове, както и за онлайн магазини без голям оборот, той е напълно достатъчен.

Мит 3: Евтиният хостинг не върши никаква работа

Друго твърдение, в което много потребители вярват. Това, че хостингът е споделен с други потребители на сървъра, не е проблем. При положение че потребителят съхранява от малък до среден обем файлове и притежава уебсайт тип визитка, споделеният хостинг е за него.

Има фирми, които печелят добре от работата си, но имайте предвид, че по-голямата част от сайтовете им стоят на споделен хостинг план. Това в никакъв случай не създава пречка за генериране на посещения и трафик в разумен обем. Това е факт, който е подплатен с доказателства.

Мит 4: Споделеният хостинг е много бавен

Проблемът със скоростта на зареждане на уебсайт не идва директно от хостинга. Бързината на зареждане се определя на базата на фактори като разширения, големи снимки, видеа, програмен код и други. За да се избегне бавното зареждане, е необходима оптимизация на скоростта на уебсайта. Ако сте се погрижили за скоростта, хостингът ви ще работи бързо.

Мит 5: Сериозните фирми трябва да стартират с VPS

VPS или собствен сървър са нужни, когато уебсайтът ви генрира много посещения. При положение че трафикът е малък или имате среден брой посетители, не се налага да ползвате нает сървър. Споделеният хостинг е достатъчен, за да стартирате в бизнеса, а постфактум, когато трафикът към вас се повиши, можете да преминете на VPS или пък собствен сървър.