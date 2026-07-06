Бившият началник на кадастъра във Варна ще съди настоящия и бившия министър на регионалното развитие

Бившият началник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър във Варна Красимира Божкова съобщи, че ще заведе дела за клевета срещу бившия служебен и настоящия министър на регионалното развитие и благоустройството - Николай Найденов и арх. Иван Шишков, съобщи БНР.

Поводът са обвиненията е, че не е контролирала достатъчно служителите си при нанасянето на сградите от местността Баба Алино в кадастъра. Пред медии днес тя направи уточнението, че нейното ведомство не узаконява незаконно строителство и не издава разрешения за строеж.

Божкова е получила официално заповед за отстраняването си като началник на кадастъра във Варна чрез специализираната система за електронен достъп в събота, 4 юли, информира още тя.

"Заповедта е 31 страници и има съществени разлики между това, което е разгледал дисциплинарният съвет, и мотивите за уволнението ми", каза тя.

Според Божкова в документа е направен преглед на цялата ѝ дейност, включително работата ѝ през последните 10 години. Тя посочи, че за този период е издала 15 350 административни акта, от които отменени са едва 224, или около 1,4%.

Божкова отхвърли обвиненията, че не е упражнила достатъчен контрол върху служителите си при нанасянето на спорните сгради в кадастъра. По думите ѝ преписката се разглежда в агенцията още от 2024 г., като цялата документация е била предоставена своевременно.

"Нямам интерес нещо да бъде потулено и да бъда сочена като единствения виновник", заяви тя.

Удостоверенията за търпимост в местността Баба Алино не узаконяват строежа, а регистрират, че той не подлежи на премахване, поясни Божкова.

Тя заяви, че архитект Иван Шишков (настоящият регионален министър) първоначално е разполагал с цялата документация и със становището ѝ по случая, но впоследствие публично я е посочил като единствен виновник по случая "Баба Алино". "Ще си търся правата по съдебен ред за това невярно твърдение", категорична беше Божкова. По думите ѝ "има страхотна разлика между това, което са проверявали дисциплинарните съвети" и това, което е записано в заповедта за уволнението ѝ.

Красимира Божкова допълни, че през тази седмица ще заведе и дело за клевета срещу бившия регионален министър Николай Найденов, който според нея публично е заявил, че е искал да я уволни. За 19 години стаж нямам нито едно нарушение, подчерта Божкова.



