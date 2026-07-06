Ужас в Австралия: Разследват майка за канибализъм след смъртта на 4-годишния ѝ син

Майка в Австралия е разследвана за възможен канибализъм, след като 4-годишният ѝ син е намерен мъртъв с обезобразена ръка.

32-годишната жена се появила в полицейски участък в град Уайонг, северно от Сидни, в събота, което накарало полицията да извърши проверка за благосъстоянието на детето в дома ѝ, съобщава Sydney Morning Herald.

Там служителите открили тялото на малко момче със сериозни наранявания по ръката - на местопрестъпление, описано като толкова тежко, че първите екипи на място са имали нужда от психологическа подкрепа, посочиха властите.

"Това е тежка сцена дори за най-опитните полицаи и парамедици и затова трябва да ги подкрепим", подчерта той.

Разследване за възможен канибализъм

След "разговори" с майката полицаите разследват и версията за канибализъм при смъртта на детето, съобщава още изданието. Според Nine News момчето може да е било мъртво от дни.

"Готов съм да кажа публично на този етап, че сцената беше изключително тежка. Потвърдено е, че детето е имало наранявания. Няма да спекулирам повече какви точно са те", заяви суперинтендант Чад Гилис от полицията в езерата Тугера (Тuggerah Lakes) на пресконференция в неделя сутринта.

Обвинение в убийство и домашно насилие

Майката, чието име не се съобщава, е арестувана в полицейския участък и в неделя е обвинена в убийство и домашно насилие. Полицията е иззела и автомобила ѝ, както и други доказателства.

Съседите: "Не виждахме никакви признаци"

Случаят потресе Уайонг - тих крайбрежен град, където съседите твърдят, че не са забелязвали признаци за проблеми.

"Той беше щастлив, виждал съм го да разхожда кучето и да върви нагоре-надолу по улицата. Беше много енергичен. Казваше ми: "О, работиш по колата на мама, пак ли я е счупила?" Беше щастлив. Не виждахме никакви признаци", разказа съсед, който преди това е работил по колата на майката.

Според друг съсед майката и синът ѝ се нанесли в къщата под наем по-рано тази година след предполагаем инцидент с домашно насилие между жената и бившия ѝ партньор, пише New York Post.

Майката остава без гаранция

На майката е отказана гаранция, след като не се е явила в съда в неделя.

Тя трябва да се яви отново пред съда в Уайонг на 1 септември.