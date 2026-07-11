Близо 1 млн. души влязоха в клуба на милионерите, българите също забогатяваме

Близо един милион души по света са се присъединили към клуба на доларовите милионери през 2025 г., показва последният доклад Global Wealth Report 2026 на швейцарската банка UBS. Това означава, че през изминалата година средно по над 2680 души дневно, или 112 на час, са достигнали нетно богатство от поне 1 милион долара, съобщава БГНЕС.

Най-голям принос за този ръст отново имат Съединените щати, където броят на доларовите милионери се е увеличил с 441 078 души. Така американците представляват над 40% от всички около 57,5 милиона доларови милионери, включени в изследването на UBS.

Европа също отчита значително увеличение, макар и с различни темпове. По абсолютен брой нови милионери води Великобритания с над 43 000 души, следвана от Франция и Испания с по над 32 000. Италия и Германия също се нареждат сред десетте държави с най-голямо увеличение в света, като всяка е добавила над 24 000 нови милионери. Това означава, че във Великобритания средно всеки ден са се появявали по 118 нови доларови милионери, във Франция по 95, в Испания по 90, в Италия по 67, а в Германия по 66.

В процентно изражение обаче картината е различна. Най-бързо броят на милионерите расте в Източна Европа. Литва оглавява световната класация с увеличение от 8%, което означава 921 нови доларови милионери само за една година. Следват Турция с ръст от 6,4% и 5650 нови милионери, Латвия с 5,7% и 1131 нови милионери, Унгария с 5,3% и 1349 нови милионери, както и Ирландия с 5,2%, където към групата на най-богатите са се присъединили 9491 души. Полша отчита увеличение от 4%, а Гърция - 3,5%.

На този фон България не попада сред държавите с най-бързо увеличаващ се брой доларови милионери. Въпреки това страната се представя значително по-добре по друг ключов показател. Според UBS реалното средно богатство на възрастен българин е нараснало с над 25% между 2020 и 2025 г., което поставя България сред европейските държави с най-силен ръст на благосъстоянието през последните пет години. Така страната се нарежда до държави като Хърватия, Латвия и Норвегия, които също отбелязват значително увеличение на богатството на домакинствата.

Според анализаторите на UBS броят на милионерите не е достатъчен сам по себе си, за да опише реалното финансово състояние на една държава. Върху него влияние оказват редица фактори, сред които цените на недвижимите имоти, разпространението на собственото жилище, частните пенсионни спестявания, достъпът до финансовите пазари и данъчните стимули за инвестиране. Именно затова държави могат да отбелязват значително повишение на общото богатство, без това непременно да се превръща в бързо нарастване на броя на доларовите милионери.

Докладът показва още, че Западна Европа остава вторият по големина център на богатство в света след Съединените щати. В региона живеят близо 15 милиона доларови милионери, което представлява около една четвърт от всички милионери, включени в изследването.

България все още не е сред европейските лидери по създаване на нови доларови милионери, но се нарежда сред държавите, в които богатството на домакинствата расте с едни от най-бързите темпове. Това показва постепенно повишаване на благосъстоянието, макар натрупването на богатство все още да не е достигнало мащабите, наблюдавани в най-развитите европейски икономики.