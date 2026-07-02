Украйна ще разреши износа на оръжие за първи път от началото на пълномащабната война

Украинското правителство одобри "първия прозрачен механизъм“ за износ на оръжия от страната, заяви министърът на отбраната Михайло Фьодоров. Ход, за който отбранителните компании твърдят, че ще им помогне да се задържат на повърхността и да развият индустрията в дългосрочен план.

"За първи път е установена ясна процедура, която определя единни правила за държавата, производителите и партньорите“, заяви Фьодоров в публикация в Telegram, цитиран от украинските медии.

Въпреки че след пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г. се появиха множество иновативни компании в областта на военните технологии, украинското правителство досега ограничава износа им в чужбина. Но украинските отбранителни фирми сега произвеждат повече, отколкото държавата може да си позволи да купи, което предизвиква призиви сред компаниите да отворят износа, за да позволят на фирмите да останат финансово на повърхността, като същевременно се разширяват.

Фьодоров добави, че механизмът ще "гарантира, че украинските производители имат ясни правила за работа с международни партньори, могат да увеличат производството, да привлекат инвестиции и същевременно ще гарантират приоритетното осигуряване на нуждите на украинските отбранителни сили“.

Износът на оръжия и технологии ще бъде ограничен до страните участнички в "Сделката за дронове“, инициатива на украинското правителство. Двадесет и седем държави са подписали споразумението, включително 15 страни от НАТО.

Промените ще въведат прозрачна процедура, чрез която украинските производители да кандидатстват за износ, заяви Фьодоров.

"Целият процес ще бъде максимално дигитализиран и оптимизиран и се надявам, че ще се радвате да продавате продуктите си на нашите партньори“, каза министърът.

На конференцията Фьодоров отбеляза, че макар Украйна "вече да е приела над 50 законодателни и подзаконови акта, свързани с отбранителните технологии по време на войната“, правителството е работило по "този конкретен акт в продължение на много месеци, дори повече от година“.

Промените обаче ще се осъществят "без прехвърляне на права върху интелектуалната собственост“, уточни Фьодоров, като реекспортът ще бъде възможен само с писменото съгласие на Украйна.

Фьодоров също така заяви, че нуждите на украинската армия ще бъдат с приоритет пред всякакъв износ.

Според оценки на Киевското училище по икономика (Kyiv School of Economics) високотехнологичният сегмент на украинския отбранителен сектор е достигнал стойност от 6,8 милиарда долара през 2025 г., въпреки че реалната цифра вероятно е по-висока.

Изпълнителният директор на FirePoint – водещ производител на дронове и на флагманската украинска крилата ракета "Фламинго“ (Flamingo) – заяви през май, че компанията е оценена на 6 милиарда долара, което е показател за изключителния растеж на украинските отбранителни фирми от началото на пълномащабното руско нахлуване.