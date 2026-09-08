Подготовката за президентските избори върви по план

Говорителят на ЦИК Стоянка Балова-Цветкова заяви на брифинг, че подготовката за изборите за президент и вицепрезидент, които ще се проведат на 25 октомври, върви по план и в срок, съобразно приетата от Централната избирателна комисия хронограма.

През миналата седмица ЦИК е назначила всички районни избирателни комисии в страната, които от 5 септември вече са в работен режим. Комисията е приела и правилата за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент. Крайният срок за регистрация на кандидатските листи е 22 септември. Документите се приемат всеки ден от 9:30 до 17:00 часа.

Право да бъде избиран за президент и вицепрезидент има български гражданин по рождение, който няма друго гражданство, е навършил 40 години към изборния ден, не изтърпява наказание лишаване от свобода и е живял през последните пет години в страната. Независими кандидати не могат да бъдат включвани в кандидатски листи на партии или коалиции. Президентът и вицепрезидентът могат да бъдат преизбирани на същата длъжност само за още един мандат.

Кампанията започва на 25 септември

Цветкова добави, че предизборната кампания започва в 00:00 часа на 25 септември и ще продължи до 24:00 часа на 23 октомври. При провеждане на нов избор или втори тур кампанията ще приключи в 24:00 часа на 30 октомври.

Кампанията трябва да се води на български език. Кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, имат право на еднакъв достъп до информационните източници, необходими за предизборната кампания.

Забранено е използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави или доброто име на кандидатите, както и материали с герба или знамето на България или на чужда държава, религиозни знаци или изображения. Не се допуска използването на държавни и общински служебни автомобили и друг транспорт за предизборна агитация. Предизборната агитация е забранена 24 часа преди изборния ден, както и в самия изборен ден.

Медии и реклама

До 14 септември доставчиците на печатни, медийни и онлайн новинарски услуги трябва да предоставят еднакви условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати.

Тези условия и цени трябва да бъдат публикувани на интернет страниците на съответните доставчици и незабавно да бъдат изпратени до ЦИК и Сметната палата.

“Твоят глас, твоят избор“

Говорителят на ЦИК добави, че слоганът на кампанията ще бъде “Твоят глас, твоят избор“. Акцентът ще бъде върху кратки и ясни послания, които да информират избирателите за важните срокове и предстоящите стъпки.

Предвижда се създаването на кратки видеа и визуални материали по теми като кой има право да гласува, как се гласува по настоящ адрес, как гласуват избирателите с увреждания и как се отчитат гласовете.

ЦИК ще разчита и на подкрепата на медиите, за да достигне разяснителната кампания до по-широк кръг избиратели и да допринесе за повишаване на избирателната активност.

Кампанията ще има силно присъствие и в социалните мрежи, включително в официалните страници на ЦИК във Facebook и Instagram.

Комисията подготвя и специална секция “Въпроси и отговори“ на интернет страницата си. Такава секция ще бъде включена и в приложението на ЦИК, за което комисията вече е информирала.