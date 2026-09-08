Урсула: Гренландия избира Европа, а Европа избира Гренландия

Гренландия прави "ясен избор“ да засили връзките си с ЕС, заяви днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на фона на представения в Брюксел нов инвестиционен проект на стойност 200 милиона евро. ЕС предприема също и стъпки за засилва на политическото, икономическото и свързаното със сигурността си присъствие в Арктика.

По време на изказване в Нуук, заедно с гренландския министър Йенс-Фредерик Нилсен и датския министър-председател Мете Фредериксен, Фон дер Лайен определи отношенията между ЕС и Гренландия като двустранно партньорство, съобщава Politico.

Обновената декларация между ЕС и Гренландия, отбеляза Фон дер Лайен, "отразява ясния избор на Гренландия да укрепи връзките си с Европейския съюз“, като същевременно демонстрира и решението на самата Европа "да присъства по-осезаемо“ и да бъде по-ангажирана в Гренландия и в целия арктически регион.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е отправял заплахи, че ще поеме контрола над Гренландия. През юли, в началото на среща на върха на НАТО в Турция, той заяви, че "Гренландия трябва да бъде под контрола на Съединените щати, а не на Дания“.

Геополитически план

Арктика бързо се изкачи на преден план в геополитическия дневен ред на Брюксел. Фон дер Лайен заяви, че регионът се е превърнал в място, "където се сблъскват тектоничните плочи на геополитиката“, и добави, че ЕС има пряк интерес от случващото се там, като същевременно подготвя нова стратегия за Арктика, която ще бъде представена тази есен.

Очаква се също така Арктика да заеме важно място в речта на фон дер Лайен за състоянието на Съюза следващата седмица, докато Брюксел подготвя актуализираната стратегия.

Тя отново подчерта, че бъдещето на Гренландия трябва да бъде решено от самите жители на Гренландия и от Дания.

Двудневното посещение, започнало в неделя, имаше за цел да превърне политическото послание в конкретни проекти. Представител на Комисията заяви, че визитата е била планирана от месеци, но е била отложена по искане на Фредериксен заради изборите в Дания през март.

Фон дер Лайен подписа обновена съвместна декларация с Гренландия и Дания и представи пакет от партньорства с ЕС на стойност 200 милиона евро за тази и следващата година.

Europe’s northern neighbourhood pic.twitter.com/nO5HUL5yrW — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 7, 2026

В гренландския телекомуникационен оператор Tusass тя стартира проект за сателитна свързаност, предназначен да подобри достъпа до интернет в отдалечени общности. Брюксел също така ще подкрепи развитието на водноелектрическа енергия и ще работи с Гренландия по минни проекти, целящи по-тясно свързване на суровините на острова с европейската индустрия.

По-широката декларация разширява сътрудничеството в областта на образованието, инфраструктурата, рибарството, туризма, жилищното настаняване, научните изследвания, действията по климата, гражданската защита, киберсигурността и устойчивостта на Арктика.

Фон дер Лайен също така посочи дългосрочните отношения, като заяви, че Комисията е предложила повече от удвояване на финансирането от ЕС за Гренландия до 530 милиона евро до 2034 г.