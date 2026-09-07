Volkswagen преминава към производство на оръжия

Германският автомобилен концерн Volkswagen обяви в понеделник преобразуването на завода си в Оснабрюк (Западна Германия), символ на ориентацията на германската автомобилна индустрия, която в момента преминава през голяма криза, към процъфтяващия отбранителен сектор, съобщава AFP.

Предвид ниското търсене на леки автомобили, пълните поръчки на производителите на оръжие предлагат възможни пазари за недоизползваните фабрики на производителите на автомобили. В този контекст групата Volkswagen, която притежава десет марки (VW, Porsche, Audi, Skoda), съобщи, че е "постигнала споразумение" с провинцията Долна Саксония, влиятелен акционер на производителя на автомобили, както и с израелския инвестиционен фонд Aurelius Capital, относно "евентуална продажба на дъщерното си дружество Volkswagen Osnabruck GmbH", което управлява завода в същия град.

Според прессъобщение на VW, Aurelius ще стане мажоритарен акционер в този завод. Двамата купувачи възнамеряват да осъществят първоначален проект за сътрудничество с израелската компания Rafael Advanced Defense Systems, насочен към "евентуално производство на системи и компоненти за системи за противовъздушна отбрана, предназначени за Германия и Европа".

Според Volkswagen, други партньорства и проекти са планирани като част от това преобразуване, което позволява запазването на поне част от завода в Оснабрюк, чието производство на превозни средства трябваше да бъде прекратено през лятото на 2027 г. Този завод сега произвежда модела T-Roc Cabriolet за марката VW, за който не е обявен наследник.

Фондът Aurelius Capital, описан като инвестиционна компания със седалище в Тел Авив, Израел, разработва технологии в областта на отбраната, киберсигурността, изкуствения интелект и критичната инфраструктура.

Съобщението идва само дни след като акционерите и представителите на служителите на VW постигнаха историческо споразумение за строги мерки за намаляване на разходите във Volkswagen Group, главно при марката VW, за да се превъзмогнат трудностите, пред които е изправена европейската автомобилна индустрия.

Планът, който предвижда премахването на още 50 000 работни места по целия свят до 2030 г., в допълнение към вече решените 50 000 до 2024 г., предизвика опасения сред служителите на групата относно съдбата на други германски заводи в Емден, Цвикау, Хановер и Некарзулм. Но благодарение на постигнатото в понеделник споразумение за завода в Оснабрюк, работните места на 1400 служители, представляващи приблизително три четвърти от 1800 служители, работещи в момента в този завод, са осигурени.

Според изявление на работническия съвет на Volkswagen, като се вземат предвид вече планираните съкращения на персонала поради пенсиониране и схеми за ранно пенсиониране, се очаква работната сила в завода в Оснабрюк да се стабилизира на около 1200 позиции. За останалите служители "има гаранция за работа до края на 2029 г.".

"Предизвикателството сега е да се управлява този преход в тясно сътрудничество със служителите и техните представители", каза Кристиане Бенер, президент на синдиката IG Metall.

Също изправен пред трудности, конкурентът Mercedes-Benz обяви в началото на юни, че разработва монтирани на превозни средства системи за отбрана срещу дронове в сътрудничество с немския стартъп в областта на отбраната Tytan.

Освен това, според седмичника Der Spiegel, френско-германската група KNDS води преговори за поемане на фабрика на Mercedes-Benz в Лудвигсфелде, южно от Берлин, за производство на бронирани превозни средства.

Доставчиците на автомобилните производители, също засегнати от кризата в автомобилния сектор, също търсят нови пазари. Например два френски доставчика на авточасти, Forvia и Valeo, обявиха това лято, че навлизат на пазара на военни дронове.