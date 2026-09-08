Русия и Северна Корея откриха първия трансграничен пътен мост (СНИМКИ)

Reuters 1 / 5 / 5

Съществуват опасения, че първият пътен мост между Русия и Северна Корея може да бъде използван за превоз на оръжие в нарушение на международното право, съобщава The Telegraph.

Държавните медии на Пхенян заявиха, че откриването на трансграничния пътен мост над река Туманган ще стимулира "обмена на кадри, туризма и стокообмена“. Оттам добавиха, че съоръжението ще послужи и като "гаранция за изграждането и укрепването на важна инфраструктура за икономическо сътрудничество“.

Експерти обаче подозират, че мостът с дължина около 1 километър, свързващ севернокорейския град Расон с руския Хасан, ще се използва за транспортиране на войски и военна техника при по-голяма секретност, отколкото позволяваше по-старият железопътен мост.

Това би могло да наруши резолюциите на ООН срещу Северна Корея, наложени заради ядрената ѝ програма.

До вторник железопътният мост беше единствената връзка между двете страни по протежение на тяхната граница с дължина 18 км.

Назар Михун ръководи разследване въз основа на данни от открити източници (OSINT) относно моста от името на Truth Hounds – украинска организация за защита на човешките права. Той обясни, че за Русия и Северна Корея би било по-лесно да избегнат наблюдението, ако използват автомобилен транспорт, тъй като камионите "изглеждат почти еднакво на сателитните снимки“.

Символ на приятелството

"Видът на вагона, видим на снимката, разкрива много за товара, а определени категории стоки се превозват в открити вагони, което позволява те да бъдат идентифицирани“, заяви по-рано г-н Михун пред The Guardian.

Очаква се новият мост с две пътни ленти да обслужва по 300 превозни средства дневно. Той е разположен успоредно на железопътния мост, известен като "Мостът на приятелството“.

Железопътният преход е затруднен поради разликата в междурелсието, което налага смяна на колелата на влаковете при преминаване, тъй като ширината на релсите от двете страни на границата е различна.

Северна Корея и Русия отбелязаха задълбочаващите се връзки помежду си по време на откриването на новия мост.

Руският министър-председател Михаил Мишустин определи моста като "нов символ на приятелството“, докато севернокорейският премиер Пак Те Сонг нарече откриването "историческо събитие“.

Войната в Украйна

През 2024 г. Пхенян предостави на Кремъл около 15 000 военнослужещи и боеприпаси за войната в Украйна. Наскоро украинското разузнаване съобщи, че Северна Корея се готви да изпрати още до 50 000 войници през следващите месеци.

Страната е изпратила в Русия голям брой жени – цивилни работнички, за да запълни недостига на работна ръка, породен от войната в Украйна.

В замяна на това Русия е предоставила на Северна Корея парични средства в размер на до 14,4 милиарда долара (10,7 милиарда паунда), както и гориво, храни и оръжия на стойност 1,5 милиарда долара, сочат данни на базирания в Южна Корея Институт за национална стратегия за сигурност.

Новият мост би могъл да позволи прехвърлянето на такъв тип техника, товари и личен състав през границата, без това да бъде засечено от Запада.

Организацията Truth Hounds по-рано изрази съмнения относно икономическата целесъобразност на моста.

Малко вероятно е туризмът, който остава под строг контрол в отношенията между Русия и Северна Корея или двустранната търговия (възлизаща средно на едва 34 милиона долара през 2024 г.), да са достатъчно основание за високата цена на изграждането на моста; това предполага, че водещ фактор може да бъде военното сътрудничество.

Строителството започна през април миналата година, след като Владимир Путин одобри проекта по време на посещението си в Северна Корея.

Мишустин отбеляза, че отношенията между Москва и Пхенян са достигнали "безпрецедентно високо ниво на всеобхватно стратегическо партньорство“ във „всички сфери“.

Севернокорейският премиер каза, че мостът е доказателство за задълбочаващото се приятелство и сътрудничество между двете страни, които ще продължат да "дават значими плодове“.

И Мишустин, и Пак произнесоха речите си чрез видеовръзка, докато първите украсени със знамена камиони пресичаха моста.